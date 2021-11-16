ГБР проводит расследование по факту ДТП с нардепом Ковалем под Киевом, - СМИ

По информации силовиков, парламентарий в результате аварии получил незначительные травмы в виде рваной раны губы, вывихи и ссадины.

ГБР Украины не считает нужным привлекать к ответственности депутата Верховной Рады Алексея Ковалева от фракции "Слуга народа", попавшего в дорожную аварию, а равно и другого пострадавшего в ДТП, водителя грузовика. Об этом сообщает УН со ссылкой на представителя ГБР.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Говедомство подтвердило, что сейчас проводится расследование дорожного происшествия, в котором Ковалев получил повреждения. После столкновения с грузовиком у народного депутата несколько незначительных повреждений: вывихи, ссадины и рваная рана губы.

Водитель же грузовой машины не пострадал. Тестирование показало, что оба участника аварии не употребляли алкоголь. Поэтому представители бюро сообщили, что пока не видят оснований, чтобы привлекать кого-то из них к ответственности, однако досудебное расследование все же продолжается.

В интернете появились сообщения о ДТП, в котором пострадал депутат Ковалев. Сообщается, что он находился в салоне Mercedes-Benz S 560, сведений о котором, впрочем, нет в его декларации о доходах.

Спикер "слуг" Юлия Палийчук сообщила, что сейчас депутат пользуется этим автомобилем и задекларирует его в своей декларации за текущий год. Декларации о дохода, как предписывает законодательство, должны подаваться в первой половине следующего года.

Также Палийчук отметила, что не исключает того, что депутат Ковалев нарушил ПДД.

Ранее Фокус сообщал, что нардеп из "слуг" Алексей Ковалев, находясь за рулем Mercedes-Benz, врезался в грузовик MAN на территории Киевской области. По словам спикера фракции "СН", инцидент произошел в понедельник, 15 ноября.