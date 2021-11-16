ДБР проводить розслідування за фактом ДТП з нардепом Ковальовим під Києвом, — ЗМІ

За інформацією силовиків, парламентарій внаслідок аварії отримав незначні травми у вигляді рваної рани губи, вивихи та садна.

ДБР України не вважає за потрібне притягувати до відповідальності депутата Верховної Ради Олексія Ковальова від фракції "Слуга народу", який потрапив у дорожню аварію, а також іншого постраждалого в ДТП, водія вантажівки. Про це повідомляє УН з посиланням на представника ДБР.

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Держвідомство підтвердило, що наразі проводиться розслідування дорожньої пригоди, у якій Ковальов отримав ушкодження. Після зіткнення з вантажівкою в народного депутата кілька незначних ушкоджень: вивихи, садна та рвана рана губи.

Водій вантажної машини не постраждав. Тестування показало, що обидва учасники аварії не вживали алкоголь. Тому представники бюро повідомили, що поки не бачать підстав, щоб притягувати когось з них до відповідальності, проте досудове розслідування все ж таки триває.

В інтернеті з'явилися повідомлення про ДТП, у якій постраждав депутат Ковальов. Повідомляється, що він перебував у салоні Mercedes-Benz S 560, відомостей про якого, втім, немає в його декларації про доходи.

Спікерка "слуг" Юлія Палійчук повідомила, що наразі депутат користується цим автомобілем і задекларує його у своїй декларації за поточний рік. Декларації про доходи, як передбачає законодавство, мають подаватися в першій половині наступного року.

Також Палійчук зазначила, що не відкидає того, що депутат Ковальов порушив ПДР.

Раніше Фокус повідомляв, що нардеп зі "слуг" Олексій Ковальов, перебуваючи за кермом Mercedes-Benz, врізався у вантажівку MAN на території Київської області. За словами спікерки фракції "СН", інцидент стався в понеділок, 15 листопада.