"Дети не защищены". Почему все договора об охране школ, которые заключают родители, фиктивны

Эксперт Роман Бондаренко рассказал Фокусу о подводных камнях соглашений с охранными фирмами, заключаемых родительскими комитетами, и том, как их избежать.

Договоры с частными охранными фирмами на охрану школ могут не иметь юридической силы, так как их часто заключают представители родительских комитетов. Об этом в комментарии Фокусу рассказал юрист общественной организации "Батьки SOS" и адвокат Роман Бондаренко.

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По словам эксперта, договора, заключаемые родительскими комитетами с охранными компаниями, являются фиктивными, так как родители сами по себе не имеют никакого юридического статуса и не могут выступать представителем школы. Таким образом, заключая такой договор родительские комитеты соглашаются платить за охрану коммунального имущества, которое им не принадлежит, что противоречит закону.

"Договор с охранной структурой может подписать собственник или арендатор здания. Владельцами школ выступают территориальные общины в лице органов власти, управлений образования местных советов. Начальнику такого управления могут делегировать полномочия подписывать подобные документы. Для заключения договора с частной организацией следует провести тендер, конкурс на лучшие условия и выбрать эту организацию", — объяснил Бондаренко.

Юрист добавил, что при заключении договора на охрану должна быть предусмотрена обязанность со стороны владельца здания предоставить документы, подтверждающие его право собственности. А если договор заключается с родительским комитетом, то в таком случае к охранной компании возникнут вопросы и у нее могут отобрать лицензию.

Другая проблема с договорами на охрану школ заключается в том, что в них не прописаны сами условия обеспечения безопасности детей.

"Часто родители почему-то верят, что детей в школах защищают. Но если посмотреть договоры, то в них часто прописано — охрана коммунального имущества, наблюдение за действиями третьих лиц. Это то, что имеет косвенное отношение к охране детей. Можно сказать, что наши дети в школах не защищены", — рассуждает Бондаренко.

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в свою очередь отметила, что в случае подписания договора не всегда можно понять, каким именно образом охранник будет реагировать на те или иные экстренные ситуации.

"Обучен ли он каким-то приемам физического противодействия неадекватным подросткам или взрослым людям? Будет ли реагировать, если на территорию школы попытается напасть вооруженный человек? А если их будет несколько? Есть очень много вопросов к этим договорам", — считает Лизвинская.

При этом, по словам эксперта, когда услуги частных охранных фирм оплачиваются за счет местных бюджетов, договора подписываются, как правило, без участия родителей.

"Прочитал этот договор директор, прочитал руководитель этой охранной организации, они между собой договорились о чем-то и все. Родители договоров в глаза не видят, а если кто начнет докапываться, начинают говорить "мамочка, вы тревожная", — говорит эксперт, отмечая, что в беспокойстве за жизнь своего ребенка нет ничего странного.

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