Украина
В полиции рассказали, как быстро правоохранители приедут на вызов о теракте в школе
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Прибытия наряда копов в отдельных случаях можно ожидать до 40 минут. Время зависит от места, где произошло нападение на учебное заведение.
В случае теракта в школе, которая находится в городской местности, полиция может ехать к месту происшествия до 10 минут. Об этом Фокусу сообщили в Управлении ювенальной превенции Нацполиции Украины.
По словам правоохранителей, в зависимости от информации, полученной о тяжести и виде преступления, заявления делятся на четыре категории:
- "Альфа" — заявления о преступлениях, несущих высокую степень угрозы для гражданских лиц и полицейских;
- "Бета" — заявления, требующие немедленного оперативного реагирования;
- "Гамма" — заявления, которые отрабатываются в обычном режиме;
- "Дельта" — заявления, не требующие оперативного реагирования.
Рекомендованное время прибытия наряда полицейских на место происшествия с момента получения вызова составляет:
- до 7 минут в пределах города при нахождении в зоне оперативного реагирования;
- до 10 минут в пределах города при нахождении в другой (соседней) зоне обслуживания;
- до 20 минут в сельской местности при нахождении в зоне оперативного реагирования;
- до 40 минут в сельской местности, если привлечен наряд из другого участка.
О том, насколько украинские школы защищены от терактов готовы ли учебные заведения к потенциальным вооруженным нападениям читайте в большом материале Фокуса.