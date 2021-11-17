В полиции рассказали, как быстро правоохранители приедут на вызов о теракте в школе

Прибытия наряда копов в отдельных случаях можно ожидать до 40 минут. Время зависит от места, где произошло нападение на учебное заведение.

В случае теракта в школе, которая находится в городской местности, полиция может ехать к месту происшествия до 10 минут. Об этом Фокусу сообщили в Управлении ювенальной превенции Нацполиции Украины.

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По словам правоохранителей, в зависимости от информации, полученной о тяжести и виде преступления, заявления делятся на четыре категории:

"Альфа" — заявления о преступлениях, несущих высокую степень угрозы для гражданских лиц и полицейских;

"Бета" — заявления, требующие немедленного оперативного реагирования;

"Гамма" — заявления, которые отрабатываются в обычном режиме;

"Дельта" — заявления, не требующие оперативного реагирования.

Рекомендованное время прибытия наряда полицейских на место происшествия с момента получения вызова составляет:

до 7 минут в пределах города при нахождении в зоне оперативного реагирования;

до 10 минут в пределах города при нахождении в другой (соседней) зоне обслуживания;

до 20 минут в сельской местности при нахождении в зоне оперативного реагирования;

до 40 минут в сельской местности, если привлечен наряд из другого участка.

О том, насколько украинские школы защищены от терактов готовы ли учебные заведения к потенциальным вооруженным нападениям читайте в большом материале Фокуса.