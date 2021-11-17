У поліції розповіли, як швидко правоохоронці приїдуть на виклик про теракт у школі

Прибуття наряду копів в окремих випадках очікується до 40 хвилин. Час залежить від місця, де стався напад на навчальний заклад.

У разі теракту в школі, яка знаходиться у міській місцевості, поліція може їхати до місця пригоди до 10 хвилин. Про це Фокусу повідомили в Управлінні ювенальної превенції Нацполіції України.

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За словами правоохоронців, залежно від інформації, отриманої про тяжкість та вид злочину, заяви діляться на чотири категорії:

"Альфа" — заяви про злочини, що несуть високий рівень загрози для цивільних осіб і поліцейських;

"Бета" — заяви, які потребують негайного оперативного реагування;

"Гама" — заяви, які відпрацьовуються у звичайному режимі;

"Дельта" — заяви, які не потребують оперативного реагування.

Рекомендований час прибуття наряду поліцейських на місце події з моменту отримання виклику складає:

до 7 хвилин у межах міста під час перебування у зоні оперативного реагування;

до 10 хвилин у межах міста під час перебування в іншій (сусідній) зоні обслуговування;

до 20 хвилин у сільській місцевості під час перебування у зоні оперативного реагування;

до 40 хвилин у сільській місцевості, якщо залучений наряд з іншого відділку.

Про те, наскільки українські школи захищені від терактів, чи готові навчальні заклади до потенційних збройних нападів читайте у великому матеріалі Фокусу.