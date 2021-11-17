Україна
У поліції розповіли, як швидко правоохоронці приїдуть на виклик про теракт у школі
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Прибуття наряду копів в окремих випадках очікується до 40 хвилин. Час залежить від місця, де стався напад на навчальний заклад.
У разі теракту в школі, яка знаходиться у міській місцевості, поліція може їхати до місця пригоди до 10 хвилин. Про це Фокусу повідомили в Управлінні ювенальної превенції Нацполіції України.
За словами правоохоронців, залежно від інформації, отриманої про тяжкість та вид злочину, заяви діляться на чотири категорії:
- "Альфа" — заяви про злочини, що несуть високий рівень загрози для цивільних осіб і поліцейських;
- "Бета" — заяви, які потребують негайного оперативного реагування;
- "Гама" — заяви, які відпрацьовуються у звичайному режимі;
- "Дельта" — заяви, які не потребують оперативного реагування.
Рекомендований час прибуття наряду поліцейських на місце події з моменту отримання виклику складає:
- до 7 хвилин у межах міста під час перебування у зоні оперативного реагування;
- до 10 хвилин у межах міста під час перебування в іншій (сусідній) зоні обслуговування;
- до 20 хвилин у сільській місцевості під час перебування у зоні оперативного реагування;
- до 40 хвилин у сільській місцевості, якщо залучений наряд з іншого відділку.
Про те, наскільки українські школи захищені від терактів, чи готові навчальні заклади до потенційних збройних нападів читайте у великому матеріалі Фокусу.