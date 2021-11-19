Лайфхаки к Черной пятнице с hotline.ua

Черная пятница – традиционный праздник шоппинга во всем мире. Но в украинских реалиях этот день часто празднуют магазины, а не покупатели. Сегодня мы расскажем, как не переплатить и выгодно купить то, что нужно и там, где нужно. Сделать Черную пятницу удачной помогут советы от hotline.ua

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Составляем список покупок

Если вы давно о чем-то мечтали и долго откладывали покупку, то Черная пятница – отличное время, чтобы осуществить мечту.

Но поддавшись эмоциям легко совершить ошибку и купить не то, что нужно.

Лучший способ не допустить этого – заранее составить список товаров.

Добавляйте необходимые товары в закладки на hotline, воспользовавшись списком по умолчанию, или создавайте свой.

То же касается и финансов: отложите комфортную для себя сумму на покупки. Это касается как виртуальных денег, так и наличных.

Добавив покупки в список, их легко найти в одном магазине. Для этого есть специальная кнопка на странице каждого товара и в личном кабинете пользователя на сайте.

Выбираем магазины и читаем отзывы

Черная пятница – традиционное время ажиотажа и спешки, но рисковать в этот день не нужно.

Удостоверьтесь, что у магазина, в котором вы хотите купить товар, достаточно положительных отзывов от пользователей.

Не забывайте, что в период Черной пятницы из-за большой нагрузки у магазинов бывают проблемы с доставкой. Чтобы не рисковать со сроками получения товара, запланируйте самовывоз в удобной точке города.

Найти ее поможет вкладка "Где забрать", где на карте собраны пункты выдачи магазинов и почтоматы и всех популярных украинских перевозчиков.

Также проверьте срок гарантии и отсутствие комиссии, которая в зависимости от формы оплаты может увеличить конечную стоимость. Всю нужную информацию легко найти во вкладке "Где купить" в списке предложений от продавцов.

Планируем время на шопинг

Черная пятница давно стала синонимом скидок, и желающих сделать покупку очень много, а вот акционных товаров может на всех не хватить.

Поэтому не откладывайте покупку на вечер, лучше запланируйте шопинг на ранее утро, или даже полночь.

По данным прошлого года на hotline.ua пик покупок приходится на полдень – в это время покупает большинство. Как только увидите, что скидка появилась, или получите уведомление – оформляйте заказ, ведь иногда по выгодной цене продается всего несколько моделей.

Мониторим цены

Не забывайте, что некоторые продавцы тихо поднимают цены, а потом делать "щедрые" скидки.

Смарт-совет от hotline: зайдите на страницу нужного товара и воспользуйтесь кнопкой "Смотреть динамику цен". В удобном графике вы увидите рост или снижение цены.

И не удивляйтесь, если за месяц до Черной пятницы стоимость начала потихоньку расти. К сожалению, так бывает часто.

Если использовать этот лайфхак постоянно, то вы больше не попадетесь на фальшивые акционные предложения.

А что касается акционных предложений, то специально к Черной пятнице мы подготовили специальный фильтр, благодаря которому вы сможете увидеть акции именно на этот период. Функция будет работать с 22 по 29 ноября.

Пользуемся push-уведомлениями

Хотите приобрести новинку, но из-за ажиотажа цена на нее пока завышена, или присматриваетесь к популярной модели, но хотите купить ее подешевле?

На странице каждого товара есть кнопка "Уведомить о снижении цены, новых акциях".

Введите в окошко подписки подходящую сумму, и вы моментально получите push-уведомление или email, когда цена на товар снизится до нужной отметки или на него будет акция хотя бы в одном из магазинов.

Желаем, чтобы ваша Черная пятница была удачной и по-настоящему смарт вместе с hotline.ua!