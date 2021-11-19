Лайфхаки до Чорної п'ятниці з hotline.ua

Чорна п'ятниця – традиційне свято шопінгу у всьому світі. Але ж в українських реаліях цей день часто святкують магазини, а не покупці. Сьогодні ми розповімо, як не переплатити та вигідно купити те, що потрібно і там, де потрібно. Зробити Чорну п'ятницю вдалою допоможуть поради від hotline.ua

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Складаємо список покупок

Якщо ви давно про щось мріяли та довго відкладали покупку, то Чорна п'ятниця – найкращий час, щоб здійснити мрію.

Але піддавшись емоціям, легко зробити помилку і купити не те, що потрібно.

Кращий спосіб запобігти цьому – заздалегідь скласти список важливих для вас товарів.

Додайте товари до закладок на hotline, скориставшись списком за замовчуванням, або створивши свій.

Те саме стосується і фінансів: відкладіть комфортну для себе суму на покупки. Це стосується як віртуальних грошей, так і готівки.

Додавши покупки до списку, їх легко знайти в одному магазині. Для цього є спеціальна кнопка на сторінці кожного товару та в особистому кабінеті користувача на сайті.

Вибираємо магазини та читаємо відгуки

Чорна п'ятниця – традиційний час ажіотажу та поспіху, але ризикувати цього дня не потрібно.

Переконайтеся, що магазин, у якому ви хочете купити товар, має достатньо позитивних відгуків від користувачів. Просто клікніть на Відгуки до магазину в переліку пропозицій.

Не забувайте, що в період Чорної п'ятниці через велике навантаження магазини мають проблеми з доставкою. Щоб не ризикувати зі строками отримання товару, заплануйте самовивіз у зручній точці міста.

Знайти її допоможе вкладка "Де забрати", де на карті зібрані пункти видачі магазинів та поштомати всіх популярних українських перевізників.

Також перевірте термін гарантії та відсутність комісії, яка в залежності від форми оплати може збільшити кінцеву вартість. Всю потрібну інформацію легко знайти у вкладці "Де купити" у списку пропозицій від продавців.

Плануємо час на шопінг

Чорна п'ятниця давно стала синонімом знижок, і охочих зробити покупку дуже багато, а от акційних товарів може не вистачити на всіх.

Тому не відкладайте покупку на вечір, краще заплануйте шопінг на ранок, або навіть опівночі.

За даними минулого року на hotline.ua пік покупок припадає опівдні – тим часом купує більшість. Як тільки побачите, що знижка з'явилася, або отримаєте повідомлення – оформляйте замовлення, адже іноді за вигідною ціною продається лише кілька моделей.

Моніторимо ціни

Не забувайте, що деякі продавцы люблять піднімати ціни, а потім робити "щедрі" знижки.

Смарт-порада від hotline: зайдіть на сторінку потрібного товару та скористайтеся кнопкою "Дивитись динаміку цін". У зручному графіку ви побачите зростання чи зниження ціни.

І не дивуйтеся, якщо за місяць до Чорної п'ятниці вартість почала потихеньку зростати. На жаль, так часто буває.

Якщо використовувати цей лайфхак постійно, то ви більше не потрапите на фальшиві акції пропозиції.

А щодо акційних пропозицій, то спеціально до Чорної п'ятниці ми підготували спеціальний фільтр, завдяки якому ви зможете побачити акції саме на цей період. Функція працюватиме з 22 до 29 листопада.

Користуємося push-сповіщеннями

Хочете придбати новинку, але через ажіотаж ціна на неї поки що завищена, або придивляєтеся до популярної моделі, але хочете купити її дешевше?

На сторінці кожного товару є кнопка "Повідомити про зниження ціни, нові акції".

Введіть у віконце підписки потрібну суму, і ви миттєво отримаєте push-повідомлення або email, коли ціна на товар знизиться до потрібної позначки або на нього буде акція.

Бажаємо, щоб ваша Чорна п'ятниця була вдалою та по-справжньому смарт разом із hotline.ua!