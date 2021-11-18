Пожар в нелегальном доме престарелых в Днепре: задержана санитарка и администратор (фото)
По предварительной версии, пожар спровоцировал короткое замыкание, а погибшие могли отравиться угарным газом.
После проверки в пансионате для людей пожилого возраста в центральном районе Днепра местные правоохранители взяли под арест санитарку. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Ранее, 16 ноября, стало известно, что после пожара в частном доме престарелых под названием "Тепло любимых" в здании были найдены пять погибших женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Дверь в помещении, где находились погибшие, была закрыта снаружи. После проверки полиция сразу же задержала администратора учреждения.
Ирина Максименко, начальник управления соцзащиты департамента социальной политики горсовета Днепра сообщила, что учреждение работало нелегально.
Заведение не числилось в реестре учреждений, которые оказывают соцуслуги, местные власти о нем не знали. Соцработники созвонились с родственниками и предложили им забрать пожилых людей домой, или перевести в другие учреждения.
По предварительным данным, в помещении на втором этаже дома, где находились люди, замкнула электропроводка и начался пожар. Предполагается, что погибшие могли отравиться угарным газом. Тела жертв направлены для проведения судмедэкспертизы, которая установит причины смерти.
Информацию о произошедшем внесли в реестр досудебных расследований по статье о нарушении норм пожарной безопасности, которая предусматривает до 8 лет тюрьмы в качестве максимального наказания.
Ранее Фокус сообщал о деталях происшествия в днепровском доме престарелых. Так, известно, что когда произошло возгорание, в доме находились 30 пожилых людей, включая 23 лежачих больных.