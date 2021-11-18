Пожар в нелегальном доме престарелых в Днепре: задержана санитарка и администратор (фото)

По предварительной версии, пожар спровоцировал короткое замыкание, а погибшие могли отравиться угарным газом.

После проверки в пансионате для людей пожилого возраста в центральном районе Днепра местные правоохранители взяли под арест санитарку. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Ранее, 16 ноября, стало известно, что после пожара в частном доме престарелых под названием "Тепло любимых" в здании были найдены пять погибших женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Дверь в помещении, где находились погибшие, была закрыта снаружи. После проверки полиция сразу же задержала администратора учреждения.

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Ирина Максименко, начальник управления соцзащиты департамента социальной политики горсовета Днепра сообщила, что учреждение работало нелегально.

Заведение не числилось в реестре учреждений, которые оказывают соцуслуги, местные власти о нем не знали. Соцработники созвонились с родственниками и предложили им забрать пожилых людей домой, или перевести в другие учреждения.

По предварительным данным, в помещении на втором этаже дома, где находились люди, замкнула электропроводка и начался пожар. Предполагается, что погибшие могли отравиться угарным газом. Тела жертв направлены для проведения судмедэкспертизы, которая установит причины смерти.

Информацию о произошедшем внесли в реестр досудебных расследований по статье о нарушении норм пожарной безопасности, которая предусматривает до 8 лет тюрьмы в качестве максимального наказания.

Ранее Фокус сообщал о деталях происшествия в днепровском доме престарелых. Так, известно, что когда произошло возгорание, в доме находились 30 пожилых людей, включая 23 лежачих больных.