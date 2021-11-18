Пожежа в нелегальному будинку для літніх людей у Дніпрі: затримано санітарку й адміністратора (фото)

За попередньою версією, пожежа спровокувала коротке замикання, а загиблі могли отруїтися чадним газом.

Після перевірки в пансіонаті для людей похилого віку в центральному районі Дніпра місцеві правоохоронці взяли під арешт санітарку. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

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Раніше, 16 листопада, стало відомо, що після пожежі в приватному будинку для літніх людей під назвою "Тепло любих" у будівлі було знайдено п'ять загиблих жінок віком від 75 до 89 років. Двері в приміщенні, де перебували загиблі, були зачинені зовні. Після перевірки поліція одразу ж затримала адміністратора установи.

[ + – ] Пожежа в будинку для літніх людей Дніпра — засідання суду

Ірина Максименко, начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міськради Дніпра, повідомила, що установа працювала нелегально.

Заклад не значився в реєстрі установ, які надають соцпослуги, місцева влада про нього не знала. Соцпрацівники зателефонували родичам і запропонували їм забрати літніх людей додому або перевести в інші установи.

За попередніми даними, у приміщенні на другому поверсі будинку, де перебували люди, замкнула електропроводка, і почалася пожежа. Передбачається, що загиблі могли отруїтися чадним газом. Тіла жертв направлені для проведення судмедекспертизи, яка встановить причини смерті.

Інформацію про те, що сталося, внесли до Реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення норм пожежної безпеки, яка передбачає до 8 років в'язниці як максимальне покарання.

Раніше Фокус повідомляв про деталі події в дніпровському будинку для літніх людей. Так, відомо, що коли сталося загоряння, в будинку перебувало 30 людей похилого віку, включаючи 23 лежачих хворих.