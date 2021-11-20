На заводе в Киеве многотонный станок упал на рабочих: тела доставали с помощью спецсредств

Оба сотрудника предприятия погибли на месте. Главная версия трагедии – нарушение правил техники безопасности.

На киевском заводе "ЭМКО", занимающемся производством электротехнической продукции и электромонтажных изделий, во время проведения монтажных работ на двоих сотрудников предприятия упал производственный станок весом в несколько тонн, в результате чего оба погибли. Об этом на своей странице в Facebook сообщила коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения".

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По информации источника, причиной трагедии стало "нарушение правил техники безопасности".

На место происшествия приехали оперативные подразделения КАСС "Киевская служба спасения", спасатели и полицейские. После того, как следственно-оперативная группа изучила место гибели людей, сотрудники столичного управления ГСЧС извлекли тела погибших с помощью пневмодомкратов и вспомогательных инструментов. Как отмечается в сообщении, щель между полом и упавшим станком не превышала 5 см.

[ + – ] Спасателям пришлось воспользоваться специнструментами, чтобы достать погибших. Фото: dtp.kiev.ua

"Департамент муниципальной безопасности и Коммунальная аварийно-спасательная служба призывают людей, работающих на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем, чтобы таких трагедий не случалось", – говорится в публикации.

В КАСС выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в Санкт-Петербурге из-за нарушений техники безопасности во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" обрушилась кровля, погиб один человек.