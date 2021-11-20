На заводі в Києві багатотонний верстат упав на робітників: тіла діставали за допомогою спецзасобів

Обидва співробітники підприємства загинули на місці. Головна версія трагедії – порушення правил техніки безпеки.

На київському заводі "ЕМКО", що займається виробництвом електротехнічної продукції та електромонтажних виробів, під час проведення монтажних робіт на двох співробітників підприємства впав виробничий верстат вагою кілька тонн, внаслідок чого обидва загинули. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку".

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За інформацією джерела, причиною трагедії стало "порушення правил техніки безпеки".

На місце події приїхали оперативні підрозділи КАРС "Київська служба порятунку", рятувальники та поліцейські. Після того, як слідчо-оперативна група вивчила місце загибелі людей, співробітники столичного управління ДСНС витягли тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та допоміжних інструментів. Як зазначається в повідомленні, щілина між підлогою і верстатом, що впав, не перевищувала 5 см.

[ + – ] Рятувальникам довелося скористатися спецінструментами, щоб дістати загиблих. Фото: dtp.kiev.ua

"Департамент муніципальної безпеки та Комунальна аварійно-рятувальна служба закликають людей, які працюють на виробництвах, неухильно дотримуватись правил техніки безпеки, не ризикувати життям та здоров'ям, щоб таких трагедій не траплялося", – йдеться у публікації.

У КАРС висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі через порушення техніки безпеки під час демонтажу спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" обрушилася покрівля, загинула одна людина.