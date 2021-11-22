"Заклеили рот скотчем": на Полтавщине воспитатели детсада издевались над ребенком

Воспитательницы "успокаивали" 4-летнюю девочку, которая плакала во время тихого часа, связывая ей руки и ноги скотчем.

В детском саду Диканской территориальной общины Полтавской области произошел инцидент с 4-летней девочкой, которой воспитательницы заклеили рот скотчем, для того, чтобы она не нарушала тихий час. Об этом сообщает полтавское издание 0532.ua

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В сообщении приводится опубликованный в соцсетях пост председателя Полтавского областного совета Александра Билэнького, в котором говорится, что сотрудники детского сада "успокаивали" 4-х летнюю девочку, которая плакала. По словам чиновника, воспитательницы замотали скотчем руки и ноги девочки, а потом заклеили ей рот.

"Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия, которые могут быть подтверждены или опровергнуты", — написал Александр Билэнький.

В свою очередь, представитель национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил Фокусу, что по данному делу ведется расследование. На сегодняшний день полиция располагает заявлением мамы девочки, а также показания сотрудников детского сада, которые отрицают факт насильственных действий в отношении ребенка. Следователями решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Сулаев также сообщил, что с девочкой занимаются психологи, которые тоже могут выступить в качестве экспертов по данному делу.

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