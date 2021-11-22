"Заклеїли рот скотчем": на Полтавщині вихователі дитсадка знущалися з дитини

Виховательки "заспокоювали" 4-річну дівчинку, яка плакала під час тихої години, зав'язуючи їй руки та ноги скотчем.

У дитячому садку Диканської територіальної громади Полтавської області стався інцидент із 4-річною дівчинкою, якій виховательки заклеїли рот скотчем для того, щоб вона не порушувала тиху годину. Про це повідомляє полтавське видання 0532.ua

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У повідомленні наводиться опублікований у соцмережах пост голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, у якому йдеться про те, що співробітники дитячого садка "заспокоювали" 4-річну дівчинку, яка плакала. За словами чиновника, виховательки замотали скотчем руки та ноги дівчинки, а потім заклеїли їй рота.

"Звертаюся до керівництва ГУ Національної поліції в Полтавській області з приводу перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події, які можуть бути підтверджені або спростовані", — написав Олександр Біленький.

У свою чергу, представник національної поліції Полтавської області Юрій Сулаєв повідомив Фокусу, що в цій справі ведеться розслідування. На сьогодні поліція має у своєму розпорядженні заяву мами дівчинки, а також свідчення співробітників дитячого садка, які заперечують факт насильницьких дій щодо дитини. Слідчими вирішується питання щодо внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Сулаєв також повідомив, що з дівчинкою займаються психологи, які теж можуть виступити як експерти в цій справі.

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