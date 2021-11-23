"Для спасения моста Патона Кличко перекроет его на два месяца. Киевлян ждет транспортный коллапс", - эксперт

Аварийный мост Патона будет на два месяца перекрыт уже со следующего понедельника. Таким образом мэр Киева Виталий Кличко попытается спасти мост от разрушения и предотвратить человеческие жертвы, пишет руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

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"В ближайшее время Кличко перекроет мост Патона! Со следующего понедельника, 29 ноября, тут на два месяца планируются срочные ремонтные работы. Сообщается, что мост реально может рухнуть в любой момент, похоронив десятки и сотни людей. Потому и потребовались такие срочные меры, – объясняет эксперт. — Хотя, конечно, по-хорошему тут необходим затяжной капитальный ремонт. Но можно начать и с малого. Ведь совсем недавно сеть облетело видео с отваливающимися от моста фрагментами конструкции. Судя по всему, это и послужило причиной экстренного закрытия".

По словам политолога, киевлянам уже сейчас пора готовиться к объезду транспортной артерии, до закрытия которой осталось меньше недели. У Кличко уже предложили схему "комфортного объезда".

"Для этого предлагается воспользоваться двумя соседними мостами", — написал Быков.

Чтобы попасть на Дарницкий мост, на правом берегу надо будет двигаться по Надднепрянскому шоссе, а на левом — или через Харьковское шоссе, или через Березняковскую, а затем — через Радзиня.

При объезде через мост Метро по правому берегу нужно будет двигаться по Набережному шоссе, а по левому — через Сверстюка и Броварской проспект.

"Впрочем, никто не запрещает воспользоваться также Южным или Северным мостами, составив компанию жителям Харьковского и Троещины", — заключил эксперт.