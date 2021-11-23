"Для порятунку мосту Патона Кличко перекриє його на два місяці. На киян чекає транспортний колапс", — експерт

Аварійний міст Патона буде на два місяці перекрито вже з наступного понеділка. Таким чином мер Києва Віталій Кличко спробує врятувати міст від руйнування та запобігти людським жертвам, пише керівник Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

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"Найближчим часом Кличко перекриє міст Патона! З наступного понеділка, 29 листопада, тут на два місяці плануються термінові ремонтні роботи. Повідомляється, що міст реально може зруйнуватися будь-якої миті, поховавши десятки і сотні людей. Тому й були потрібні такі термінові заходи, – пояснює експерт. — Хоча, звичайно, тут потрібен затяжний капітальний ремонт. Але можна почати і з малого. Адже зовсім недавно мережу облетіло відео з фрагментами конструкції, що відвалюються від мосту. Судячи з усього, це і спричинило екстрене закриття".

За словами політолога, киянам уже зараз слід готуватися до об'їзду транспортної артерії, до закриття якої залишилося менше тижня. У Кличка вже запропонували схему "комфортного об’їзду".

"Для цього пропонується скористатися двома сусідніми мостами", – написав Биков.

Шоб потрапити на Дарницький міст, на правому березі треба буде рухатися Наддніпрянським шосе, а на лівому — або через Харківське шосе, або через Березняківську, а потім — через Радзіня.

При об'їзді через міст Метро правим берегом потрібно буде рухатися Набережним шосе, а лівим — через Сверстюка і Броварський проспект.

"Втім, ніхто не забороняє скористатися також Південним або Північним мостами, склавши компанію мешканцям Харківського та Троєщини", — зазначив експерт.