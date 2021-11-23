"Для порятунку мосту Патона Кличко перекриє його на два місяці. На киян чекає транспортний колапс", — експерт
Аварійний міст Патона буде на два місяці перекрито вже з наступного понеділка. Таким чином мер Києва Віталій Кличко спробує врятувати міст від руйнування та запобігти людським жертвам, пише керівник Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.
"Найближчим часом Кличко перекриє міст Патона! З наступного понеділка, 29 листопада, тут на два місяці плануються термінові ремонтні роботи. Повідомляється, що міст реально може зруйнуватися будь-якої миті, поховавши десятки і сотні людей. Тому й були потрібні такі термінові заходи, – пояснює експерт. — Хоча, звичайно, тут потрібен затяжний капітальний ремонт. Але можна почати і з малого. Адже зовсім недавно мережу облетіло відео з фрагментами конструкції, що відвалюються від мосту. Судячи з усього, це і спричинило екстрене закриття".
За словами політолога, киянам уже зараз слід готуватися до об'їзду транспортної артерії, до закриття якої залишилося менше тижня. У Кличка вже запропонували схему "комфортного об’їзду".
"Для цього пропонується скористатися двома сусідніми мостами", – написав Биков.
Шоб потрапити на Дарницький міст, на правому березі треба буде рухатися Наддніпрянським шосе, а на лівому — або через Харківське шосе, або через Березняківську, а потім — через Радзіня.
При об'їзді через міст Метро правим берегом потрібно буде рухатися Набережним шосе, а лівим — через Сверстюка і Броварський проспект.
"Втім, ніхто не забороняє скористатися також Південним або Північним мостами, склавши компанію мешканцям Харківського та Троєщини", — зазначив експерт.