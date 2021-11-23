Жуткие пробки в Киеве: эксперт оценил вариант закрытия на ремонт моста Патона - СМИ

Во вторник, 23 ноября, в сети появились сообщения о закрытии с 29 ноября на два месяца на ремонт моста Патона в Киеве, сообщают Факты. В частности, об этом написал руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков на своей странице в Facebook. Однако в КГГА эту информацию опровергли.

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"Информация о перекрытии моста Патона с 29 ноября не соответствует действительности и является манипуляцией", — написал первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник.

Первый замглавы КГГА напомнил, что с учетом аварийного состояния сооружения с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях.

Между тем транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в комментарии УНН проанализировал вариант закрытия на ремонт моста Патона и пришел к выводу, что это может привести к серьезным проблемам с трафиком в Киеве.

"Перекрытие моста Патона крайне негативно скажется на транспортном потоке столицы. Это повысит нагрузку на другие мосты. Задержки могут увеличиться еще в 1,5 раза, хотя они и так немалые. Сейчас среднее время поездки по городу превышает один час. А так это время может увеличиться до полутора часов", — сказал Беспалов.

Эксперт напомнил оценку киевлян состояния городской инфраструктуры.

"Люди недовольны состоянием инфраструктуры, люди недовольны тем, что столичная власть не выполнила обещания по поводу метро на Виноградарь и Подольского моста. Более того, люди недовольны трафиком в Киеве. И, конечно же, перспектива закрытия одного из мостов приведет к ухудшению движения по городу…" — считает Дмитрий Беспалов.

Ранее эксперт-урбанист Олег Тоцкий сообщил о том, что строительство Подольско-Воскресенского моста приостановлено полгода назад. При этом заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял о готовности "Укравтодора" достроить мост в течение одного строительного сезона. Однако городские власти отказались передавать объект для достройки.