Жахливі пробки у Києві: експерт оцінив варіант закриття на ремонт мосту Патона - ЗМІ

У вівторок, 23 листопада, у мережі з'явилися повідомлення про закриття на ремонт з 29 листопада на два місяці мосту Патона у Києві, повідомляють Факти. Зокрема, про це написав керівник Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков на своїй сторінці у Facebook. Однак у КМДА цю інформацію спростували.

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"Інформація про перекриття мосту Патона з 29 листопада не відповідає дійсності та є маніпуляцією", — написав перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що з урахуванням аварійного стану споруди з 2020 року обмежено в'їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.

Тим часом транспортний експерт Дмитро Беспалов у коментарі УНН проаналізував варіант закриття на ремонт мосту Патона і дійшов висновку, що це може призвести до серйозних проблем з трафіком у Києві.

"Перекриття моста Патона дуже негативно позначиться на транспортному потоці столиці. Це збільшить навантаження на інші мости. Затримки можуть збільшитись ще в 1,5 раза, хоча вони й так чималі. Нині середній час поїздки містом перевищує одну годину. А так цей час може збільшитися до півтори години", — сказав Беспалов.

Експерт нагадав оцінку киян стану міської інфраструктури.

"Люди незадоволені станом інфраструктури, люди незадоволені тим, що столична влада не виконала обіцянок щодо метро на Виноградар та Подільського мосту. Щобільше, люди незадоволені трафіком у Києві. І, звичайно ж, перспектива закриття одного з мостів призведе до погіршення руху містом…" — вважає Дмитро Беспалов.

Раніше експерт-урбаніст Олег Тоцький повідомив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мосту призупинено пів року тому. При цьому заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявляв про готовність "Укравтодору" добудувати міст протягом одного будівельного сезону. Проте міська влада відмовилася передавати об'єкт для добудови.