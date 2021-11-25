Мэр Боярки Зарубин хочет уничтожить кладбище "Память" под Киевом и отдать 10 га под застройку, - СМИ

В селе Тарасовка под Киевом хотят уничтожить 10,22 га кладбища "Память" и отдать территорию под застройку, пишут Українські новини. Об этом также сообщает Rupor.Info.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"После создания Боярской ОТГ, куда был присоединен и Тарасовский сельский совет, мэр Боярки Александр Зарубин со своими подчиненными заявили, что не хотят видеть кладбище "Память". И это учитывая, что в Киеве и области и так уже негде хоронить людей — ресурсы открытых кладбищ почти исчерпаны, а в крематории стоит очередь!", — сообщают СМИ.

Первым шагом в уничтожении кладбища стало незаконное распоряжение "О запрете захоронения людей на территории кладбища "Память" в селе Тарасовка". После этого было принято решение, в котором вообще указан участок с другим кадастровым номером, но карандашом Боярка исправлена на нужный ей номер.

"Боярские власти презентовали ППТ (подробный план территории) с целью дальнейшей незаконной застройки кладбища жилой и промышленной недвижимостью. План не соответствует действующему законодательству — в нем не указано наличие санитарно-защитной зоны кладбища", — пишут СМИ.

Как заявляет издание, действия Зарубина сознательно направлены на уничтожение кладбища "Память" и безосновательной ликвидации КП "Ритуал", хотя собрано более 500 подписей жителей Тарасовской за обустройство кладбища "Память" вместе с Мемориалом Защитников Украины.

Все вышеперечисленные действия Боярской власти рассматриваются в судах и соответствующих правоохранительных органах, сообщают журналисты.