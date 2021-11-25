Мер Боярки Зарубін хоче знищити кладовище "Пам'ять" під Києвом та віддати 10 га під забудову, - ЗМІ

У селі Тарасівка під Києвом хочуть знищити 10,22 га кладовища "Пам'ять" та віддати територію під забудову, пишуть Українські новини. Також про це повідомляє Rupor.Info.

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"Після створення Боярської ОТГ, куди було приєднано і Тарасівську сільську раду, мер Боярки Олександр Зарубін зі своїми підлеглими заявили, що не хочуть бачити кладовище "Пам'ять". І це враховуюче, що в Києві та області і так вже немає, де хоронити людей — ресурси відкритих цвинтарів майже вичерпані, а в крематорій стоїть черга!", — повідомляє ЗМІ.

Першим кроком в знищенні кладовища стало незаконне розпорядження "Про заборону здійснення захоронення людей на території кладовища "Пам'ять" в селі Тарасівка". Після цього було прийняте рішення, у якому взагалі вказана ділянка з іншим кадастровим номером, але олівцем Боярка виправила на потрібний їй номер.

"Боярська влада презентувала ДПТ (детальний план території) з метою подальшої незаконної забудови кладовища житловою та промисловою нерухомістю. План не відповідає чинному законодавству — у ньому не вказана наявність санітарно захисної зони кладовища", — пише ЗМІ.

Як пише видання, дії Зарубіна свідомо спрямовані на знищення кладовища "Пам'ять" та безпідставної ліквідації КП "Ритуал", хоча наразі зібрано більше 500 підписів мешканців Тарасівської за облаштування кладовища "Пам’ять" разом з Меморіалом Захисників України.

Всі вищезазначені дії Боярської влади розглядаються в судах та у відповідних правоохоронних органах, повідомляють журналісти.