Умер Александр Омельченко: какое наследие оставил бывший мэр Киева

За свою жизнь Александр Омельченко сумел оставить яркий след в жизни столицы, сумев изменить облик города.

25 ноября на 83-ем году жизни умер Александр Омельченко, экс-мэр Киева. 18 ноября его госпитализировали с коронавирусом, по словам Виталия Кличко, в тяжелом состоянии, со значительным поражением легких.

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Александр Омельченко — долгожитель киевской политики. Из всех градоначальников столицы он пробыл на этом посту дольше всех: в качестве мэра – семь лет, как глава КГГА – десять, с 1996-го по 2006 год. Проиграв выборы Леониду Черновецкому в 2006 году, Омельченко не ушел из политики: уже в следующем году стал депутатом Верховной Рады и возглавлял Комитет по вопросам государственного строительства и самоуправления, а в 2015-ом Омельченко перебазировался в Киевсовет, где был главой фракции "Єдність" и одним из состоятельных депутатов.

Наибольший след этот политик оставил в Киеве – за длительную каденцию в качестве градоначальника он изменил облик города, и далеко не всегда к лучшему. Некоторые инициативы Александра Омельченко киевляне и сейчас вспоминают незлым тихим словом.

Транспортные новшества

По итогам 2020 года Киев вошел в десятку городов с самыми интенсивными пробками, по версии международного рейтинга Traffic Index. Киевские водители, которые в среднем проводят в пробках 207 часов, или более восьми дней в году, должны благодарить за это, в том числе и Александра Омельченко, поскольку к нынешней ситуации привели, в том числе, и его решения.

В первую очередь это касается изменений в работе общественного транспорта. В 1990-х сеть коммунального транспорта сокращалась, и на его место пришли маршрутки. Сначала это были "Газели", затем они перестали справляться с пассажиропотоком, и тогда появились "Богданы", автобусы Черкасского автозавода. К средине 2000-х бум маршруток в Киеве достиг пика – в городе курсировало более 1,5 тыс. автобусов на 300 маршрутах. Как тогда, так и сейчас качество сервиса в них остается низким. Кроме того, этот вид транспорта нередко становится участником ДТП.

Неоднозначным решением Александра Омельченко стало резкое сокращение трамвайной сети в столице. В частности, в центре города сократили 12 трамвайных маршрутов, закрыли два депо, а также разобрали более 60,6 км путей, в том числе в 2004 году – и трамвайный путь на мосту Патона, который соединял сети на правом и левом берегах столицы. Градоначальник аргументировал это тем, что удаление трамваев сократит нагрузку на мост и продлит срок его эксплуатации. Сейчас урбанисты называют это решение одним из самых неудачных, поскольку трамваи – вид транспорта, безопасный для окружающей среды, и в европейских городах эти сети наоборот активно расширяют.

В конце 2020 года Виталий Кличко объявил о планах реконструировать мост Патона, и вскоре общественная организация "Урбанистический совет Киева" предложила в первую очередь восстановить трамвайные пути – это будет хорошо как с точки зрения экологии, так и пассажирских перевозок, поскольку другие виды транспорта не сравнимы с трамваями по эффективности.

Гений застройки

По образованию Александр Омельченко – строитель. В 1960-х он окончил Киевский строительный техникум, а затем инженерно-строительный институт. До карьеры чиновника Омельченко работал в "Главкиевгорстрое" и "Госстрое", был директором коммунального предприятия "Киевреконструкция". Поэтому на посту градоначальника он много внимания уделял вопросам застройки — и не всегда на пользу городскому пространству.

Одно из самых скандальных решений Александра Омельченко — уничтожение Сенного рынка неподалеку от киевского цирка. Этот памятник советского модернизма продали компании-застройщику за 8 грн. Комплекс строений разрушили, а на его месте построили высотный жилой комплекс.

Еще один заметный след Александра Омельченко в городском пространстве – здание на Подоле, получившее название "дом-монстр". Разрешение на его постройку Киевсовет выдал в 2005 году, и активные горожане начали протестовать уже тогда. Ведь на улице Нижний Вал планировалось построить восьмиэтажное здание, которое закрывает вид на историческую застройку района. Однако протесты не помогли – последующие градоначальники продлевали договор аренды этого участка, а застройщик в процессе надстроил еще несколько этажей. Эта история теперь продолжается в судах: КГГА судится с застройщиком, требуя понизить этажность массивного дома.

Также именно Александру Омельченко все обязаны нынешним обликом Майдана независимости – главной площади страны. Его реконструкцию начали в 2001 году, благодаря чему появились торговые здания "Глобуса" и множество скульптурных композиций. Специалисты называют архитектурный комплекс Майдана ярким примером китча эпохи "дикого капитализма", а некоторые его элементы удостоились собственных прозвищ. К примеру, статую архангела Михаила, покровителя Киева, горожане называют "Бэтменом" за черные крылья, а монумент женщины-Украины — "синей теткой с венком".

К чести Александра Омельченко стоит отметить, что в то же время он активно занимался восстановлением церквей. В частности, при нем были реконструированы Михайловский и Успенский соборы, отреставрирован комплекс Аскольдовой могилы.

Государство не раз демонстрировало, что ценит мэра столицы: Александр Омельченко был заслуженным орденоносцем. Ему присвоили звание Героя Украины, наградили тремя орденами князя Ярослава Мудрого, Почетным знаком отличия Президента Украины, а также он имеет статус почетного гражданина Киева.

Незаконопослушный горожанин

У Александра Омельченко было несколько хобби, и среди них – увлечение машинами. По данным движения "Чесно", он задекларировал шесть автомобилей, в том числе и элитных. Не менее известен Омельченко и громкими ДТП. Первое случилось в 2009 году, когда экс-мэр ехал из Конча-Заспы в Киев и на переходе насмерть сбил пешехода. Следующий инцидент – уже в 2015 году – тоже был со смертельным исходом: автомобиль Омельченко сбил на переходе женщину, которая умерла от полученных травм. Годом позже, летом 2016-го, автомобиль Омельченко столкнулся с грузовиком, но в этот раз обошлось без пострадавших.

После первого ДТП тогдашний глава МВД Юрий Луценко обещал непременно наказать виновника, однако в 2010 году дело закрыли. В 2015 году под домашний арест попал водитель экс-мэра, который в день аварии якобы был за рулем. Годом позже ему огласили наказание в виде условного срока. Предположения прессы о том, что за рулем был Омельченко, сам он называл провокацией и неправдой. И даже после этих инцидентов продолжал водить автомобиль.