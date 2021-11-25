ДТП в Харькове: жертвами трагедии стали три человека (фото, видео)

Силовики утверждают, что все жертвы – клиенты такси. При этом еще пять участников аварии получили травмы.

В Харькове в крупной аварии с участием пяти транспортных средств погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на ГУНП Украины.

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Фото: пресс-служба полиции

По данным полиции, сообщение об аварии поступило 25 ноября в 18:25: столкнулись три грузовика и две легковых машины. На место происшествия прибыли родственники людей, находившихся в такси, которые рассказали, что в машине был трехлетний ребенок и его бабушка.

Согласно заявлению Елены Баранник, руководителя пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области, в аварии погибли три человека, еще пять получили травмы различной степени тяжести. В легковой машине такси, которую буквально раздавал перевернувшийся грузовик со щебнем, погибли три человека: водитель и пассажир с ребенком 3-4 лет.

Сейчас полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного дела. Водителя грузовика задержали.

Ранее Фокус сообщал, что 25 ноября, в седьмом часу вечера в Харькове на перекрестке 602/Старый Салтов разбились три грузовика и два легковых автомобиля.