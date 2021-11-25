ДТП в Харкові: жертвами трагедії стали троє людей (фото, відео)

Силовики стверджують, що всі жертви є клієнтами таксі. Ще п'ять учасників аварії отримали травми.

У Харкові у великій аварії за участю п'яти транспортних засобів загинули троє людей, у тому числі трирічна дитина. Про це повідомляє "Depo.Харків" із посиланням на ГУНП України.

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Фото: пресс-служба полиции

За даними поліції, повідомлення про аварію надійшло 25 листопада о 18:25: зіткнулися три вантажівки та дві легкові машини. На місце події прибули родичі людей, які перебували в таксі, які розповіли, що в машині була трирічна дитина та її бабуся.

Згідно з заявою Олени Баранник, керівниці пресслужби Головного управління Нацполіції в Харківській області, в аварії загинуло троє людей, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. У легковій машині таксі, яку буквально роздавала вантажівка зі щебенем, що перекинулася, загинули троє людей: водій і пасажир із дитиною 3-4 років.

Наразі поліція розглядає питання про відкриття кримінальної справи. Водія вантажівки затримали.

Раніше Фокус повідомляв, що 25 листопада, о сьомій годині вечора в Харкові на перехресті 602/Старий Салтів розбилися три вантажівки та два легкові автомобілі.