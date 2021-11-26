"Разбили окна, распылили газ": в Киеве неизвестные напали на бар "Хвильовий" (фото, видео)

В момент нападения в заведении находилось около 15 посетителей, а также диджеи из Берлина и три работника персонала. На месте происшествия нашли стикер одной из ультраправых организаций, которую связывают с "Азовом".

Вечером в пятницу, 26 ноября, неизвестные совершили нападение на бар "Хвильовий", расположенный на Подоле в Киеве. В частности, они разбили окна заведения и залили двух охранников слезоточивым газом, в то время как внутри находились посетители. Это уже не первый случай нападения на этот бар за последнее время. Об этом в комментарии Фокусу сообщили представители заведения.

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Инцидент начался в 18:39 и продолжался на протяжении пяти минут. Трое неизвестных подошли в бар и распылили слезоточивый газ на двух охранников. После этого к заведению подбежали еще двенадцать человек. При этом агрессивно настроенные люди избивали охранников по спине и рукам телескопическими дубинками.

Внутри бара в этот момент находилось около 15 посетителей, диджеи из Берлина и три человека из команды "Хвильового". Барменам удалось закрыть дверь заведения на ключ, однако нападавшие принялись ее выламывать. После этого, чтобы неизвестным не удалось пробраться внутрь, посетители самостоятельно начали держать дверь.

Во дворе бара нападавшие начали ломать мебель, а при помощи ее обломков и дубинок выбили окна и стеклянные двери в помещение. Затем внутрь заведения полетели газовые баллоны со слезоточивым газом.

[ + – ] Видео с камер наблюдения

"Я сидела, работала в баре, услышала грохот, ребята начали закрывать входную дверь. Снаружи десяток или больше людей начали выбивать эту дверь, затем разбили стекло, выбивали все окна в заведении. Мы побежали в туалет закрываться, потому что было ясно, что они могут забежать. Тогда они забросили внутрь слезоточивый газ", — рассказала одна из посетительниц заведения Екатерина.

Как сообщили в "Хвильовом" неизвестные во время нападения выкрикивали гомофобные и расистские оскорбления "смерть пи***ам", "white power", "достанем пи***асов".

Нападавшие покинули территорию заведения в 18:42, после того, как все окна и двери были выбиты. Сотрудники бара вызывали полицию во время инцидента, однако правоохранители прибыли на место происшествия только спустя примерно 20 минут после его завершения.

В "Хвильовом" не знают, какая организация могла стоять за сегодняшним нападением. Однако, как рассказала другая очевидица событий, Анна, рядом с баром был найден стикер ультраправой группы Centuria ("Центурия").

[ + – ] Стикер ультраправой организации

"Я шла в бар, как раз перешла дорогу на Верхний Вал. На меня вылетела группа молодых людей, они бежали. В конце группы шли ребята, один из них хромал, ему помогали двое. Я поначалу не поняла, что происходит, увидела на земле стикер Centuria. Захожу в бар, а там выбиты все окна. Через разбитые двери выходят люди в слезах — их забрызгали газом. Все очень испуганы" — рассказала девушка.

Что за Centuria?

Ранее в докладе американского Института Джорджа Вашингтона говорилось о том, что радикальная группа Centuria связана с ветеранской организацией "Азов", а ее руководство вербовало военных ВСУ и курсантов Национальной академии сухопутных войск. При этом в баре воздерживаются от обвинений в сторону каких-либо организаций, отмечая, что среди нападавших преобладают гомофобные и расистские настроения.

Как сообщили в "Хвильовом", это уже не первое нападение на заведение. 6 ноября около 150 человек пришли под бар, заблокировали вход во двор, бросали дымовые шашки и петарды и разрисовывали стены со стороны Верхнего Вала. Неизвестные в тот вечер блокировали бар дважды. Первый раз полчаса, второй – около трех часов. Тогда на вызовы и заявления в полицию приехала одна патрульная машина, а полицейские стояли рядом и наблюдали за происходящим. Никакого противодействия неизвестным полиция не оказывала, утверждают работники бара.

Еще один инцидент произошел 9 ноября — тогда агрессивные люди забежали во двор бара и разрисовали стены гомофобными и расистскими лозунгами. В течение недели еще несколько раз группа людей до 20 человек подходила и около 20 минут блокировала работу бара.

"Чего ждать дальше и можем ли мы как бизнес и сообщество ожидать реакции полиции? После трех недель бездействия правоохранительных органов и угроз в сторону бара произошло физическое нападение на наше учреждение. Требуем немедленной реакции правоохранительных органов и лично Дениса Монастырского.

В "Хвильовом" сообщили Фокусу, что работники бара в понедельник, 29 ноября, намерены выйти на митинг под здание МВД в связи с бездействием правоохранителей на фоне неоднократных нападений. Также представители заведения намерены напрямую обратиться к министру внутренних дел Денису Монастырскому и международным организациям.

"Когда все переходит в насильственный прессинг, тут уже молчанием и простой информационной деятельностью ограничиваться не будем. Подали обращение на имя Монастырского", — сказали представители "Хвильового".

Также, по неподтвержденной информации самих работников заведения, правоохранители уже задержали 12 предполагаемых нападавших. Часть команды "Хвильового" уже направилась к отделению, чтобы требовать расследования инцидента.

Напомним, в сентябре этого года министерство обороны начало служебную проверку о достоверности информации касательно возможных связей военных Национальной академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного с ультраправой организацией Centuria.