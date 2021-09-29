Кадеты Нацакадемии Сухопутных войск могут быть участниками ультраправой "Centuria"

По информации исследователей, члены "Центурии" могли вербовать в свои ряды курсантов еще с 2018 года. За 2 года до официального заявления о своем создании.

Министерство обороны начало служебную проверку о достоверности информации касательно возможных связей военных Национальной академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного с ультраправой организацией "Centuria". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В случае подтверждения участия военных в ультраправой организации "Centuria", Минобороны проинформирует правоохранительные органы.

С чего началась история с ультраправой "Centuria"

Американский институт Джорджа Вашингтона опубликовал доклад, в котором заявляется, что Национальная академия Сухопутных войск (НАСВ) "стала домом" для ультраправой организации "Centuria". В докладе приводится ряд скриншотов участников ультраправой организации, которые завершили обучение в академии.

Благодаря обучению в Нацакадемии, как утверждается в докладе, участникам ультраправой организации удалось получить доступ к западному образованию. Приводится пример Кирилла Дубровского, который в конце 2020 года завершил 11-месячный офицерский учебный курс в Королевской военной академии Британии в Сандхерсте. Также участники организации имели доступ и к обучению от западных инструкторов или программ по обмену.

Более того, приведены скриншоты, на которых заявляется, что члены "Центурии" проводили лекцию курсантам НАСВ на тему "Гордость Нации". В 93-х страничном документе приведено множество скриншотов, доказывающих участие курсантов академии в "Centuria".

Исследователям удалось установить, что свою деятельность в Нацакадемии сухопутных войск "Centuria" начала минимум в 2018 году. Ее также подозревают в связях с "Азовом", через них в академию были привлечены военные, ныне служащие в ВСУ. В соцсетях существуют фото, где члены ультраправой организации "Центурия" отдают нацистское приветствие.

Отметим, что в Украине есть две организации с названием "Centuria". Одна из них подконтрольна "Азову", а вторая та, про которую и идет речь в документе. Информации о второй в публичном доступе нет.

Напомним, в США неоднократно обвиняли полк "Азов" в нацизме из-за чего ему запретили передавать оружие, поступаемое из Штатов. В полку заявляют, что это все информационные атаки на Украину.