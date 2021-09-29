Кадети Нацакадемії Сухопутних військ можуть бути учасниками ультраправої "Centuria"

За інформацією дослідників, члени "Центурії" могли вербувати у свої ряди курсантів ще з 2018 року. За 2 роки до офіційної заяви про своє створення.

Міністерство оборони розпочало службову перевірку щодо достовірності інформації щодо можливих зв'язків військових Національної академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного з ультраправої організацією "Centuria". Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У разі підтвердження участі військових в ультраправій організації "Centuria" Міноборони проінформує правоохоронні органи.

З чого почалася історія з ультраправою "Centuria"

Американський інститут Джорджа Вашингтона опублікував доповідь, у якій заявляється, що Національна академія Сухопутних військ (НАСВ) "стала домом" для ультраправої організації "Centuria". У доповіді наводиться низка скріншотів учасників ультраправої організації, які завершили навчання в академії.

Завдяки навчанню в Нацакадемії, як стверджується в доповіді, учасникам ультраправої організації вдалося отримати доступ до західного утворення. Наводиться приклад Кирила Дубровського, який у кінці 2020 завершив 11-місячний офіцерський навчальний курс у Королівській військовій академії Британії в Сандхерсті. Також учасники організації мали доступ і до навчання від західних інструкторів або програм з обміну.

Більш того, наведені скріншоти, на яких заявляється, що члени "Центурії" проводили лекцію курсантам НАСВ на тему "Гордість Нації". У документі на 93 сторінках наведено безліч скріншотів, які доводять участь курсантів академії в "Centuria".

Дослідникам вдалося встановити, що свою діяльність в Нацакадемії сухопутних військ "Centuria" почала мінімум у 2018 році. Її також підозрюють у зв'язках із "Азовом", через них в академію були залучені військові, нині службовці в ЗСУ. У соцмережах існують фото, де члени ультраправої організації "Центурія" віддають нацистське вітання.

Зазначимо, що в Україні є дві організації з назвою "Centuria". Одна з них підконтрольна "Азову", а друга та, про яку й ідеться в документі. Інформації про другу в публічному доступі немає.

Нагадаємо, в США неодноразово звинувачували полк "Азов" у нацизмі, через що йому заборонили передавати зброю, яка надходитиме зі Штатів. У полку заявляють, що це все інформаційні атаки на Україну.