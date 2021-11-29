Стрелял по лисице. Под Черниговом полицейского застрелил коллега на охоте

Правоохранители утверждают, что в момент трагедии их коллега был в гражданской одежде и получил ранение в голову. Виновнику грозит до 5 лет тюрьмы.

29 ноября в больнице скончался 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговской области. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сотрудник получил смертельное ранение во время охоты.

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Известно, что в момент инцидента полицейский был одет в гражданское и не находился при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным, мужчина охотился в угодьях Черниговского района вместе со своими товарищами. Один из охотников выстрелил в направлении животного, но случайно попал в полицейского.

Как сообщает "Суспільне", выстрел произвел начальник Черниговского районного управления по чрезвычайным ситуациям Игорь Довгопол. Трагедия произошла возле села Травневое Городнянской территориальной общины. Довгопол перед выстрелом не убедился в безопасности ведения огня и выстрелил в убегающую лисицу, ранив при этом в голову своего товарища.

Главный специалист охотничьего хозяйства Владимир Бабич сообщил, что охота на пушного зверя велась законно, и у охотников были в порядке все документы.

В рамках уголовного производства сотрудники ГБР устанавливают обстоятельства происшествия по ст 119 УК Украины (Убийство по неосторожности). В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области охотник случайно застрелил 76-летнего мужчину. Охотник вел стрельбу по мишени, и во время выстрела попал в своего напарника пенсионера.