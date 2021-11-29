Стріляв по лисиці. Під Черніговом поліцейського застрелив колега на полюванні

Правоохоронці стверджують, що в момент трагедії їхній колега був у цивільному одязі і отримав поранення в голову. Винуватцеві загрожує до 5 років ув'язнення.

29 листопада у лікарні помер 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівської області. Як повідомляє пресслужба Нацполіції, співробітник зазнав смертельного поранення під час полювання.

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Відомо, що в момент інциденту поліцейський був одягнений у цивільне та не виконував службових обов'язків.

За попередніми даними, чоловік полював на угіддях Чернігівського району разом зі своїми товаришами. Один із мисливців вистрілив у напрямку тварини, але випадково потрапив у поліцейського.

Як повідомляє "Суспільне", постріл зробив начальник Чернігівського районного управління з надзвичайних ситуацій Ігор Довгопол. Трагедія сталася біля села Травневого Городнянської територіальної громади. Довгопол перед пострілом не переконався в безпеці ведення вогню і вистрілив у лисицю, що втікає, поранивши при цьому в голову свого товариша.

Головний спеціаліст мисливського господарства Володимир Бабич повідомив, що полювання на хутрового звіра проводилося законно, і мисливці мали всі документи.

У межах кримінального провадження співробітники ДБР встановлюють обставини події за ст. 119 КК України (Вбивство з необережності). У разі доказу провини підозрюваного йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області мисливець випадково застрелив 76-річного чоловіка. Мисливець вів стрілянину по мішені, і під час пострілу потрапив у свого напарника пенсіонера.