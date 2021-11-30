Быть союзником. Кто и зачем в Украине поддерживает разнообразие

В Киеве прошла церемония награждения союзников и союзниц, поддерживающих равные права для ЛГБТ-сообщества, гендерное равенство и сексуальное образование в Украине. Кто стал лауреатом номинаций и как победители мягко пропагандируют равенство и инклюзию.

Награда для союзников

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22 ноября в Киеве коалиция "Союзники в действии" отметила особой наградой лидеров мнений, активистов и политиков, поддерживающих разнообразие и инклюзию в Украине. Если раньше публичные деятели и инфлюэнсеры стеснялись занимать проактивную позицию в этом вопросе и высказываться по ЛГБТ-сообществу или другим дискриминированным группам, то сейчас все больше известных личностей становятся союзниками. Именно так в правозащитном движении называют людей гетеросексуальной ориентации, поддерживающих идею гендерного равенства и осуждающих гомофобию в любых проявлениях.

Всего в премии, которую "Союзники в действии" присудили за поддержку разнообразия в Украине в 2021 году, семь номинаций. Голосование проходило онлайн с 24 сентября по 3 октября, все желающие могли номинировать своих претендентов. Наиболее дружественным политиком признана народный депутат Инна Совсун. Награду как самая дружеская госслужащая получила омбудсмен Людмила Денисова. Руководитель устойчивого развития холдинга StarLightMedia Яна Гончаренко отмечена как дружеская представительница бизнеса, журналистка и ведущая шоу "Рагули" Татьяна Микитенко — как дружественная блогерша. В номинации "Самая дружественная журналистка" сразу две лауреатки — Яна Радченко, которая сотрудничает с изданиями "Explainer", "Неначасно" и "Уважение", и Эмма Антонюк, корреспондентка программы "Окна-новости" на СТБ. Активистка Ульяна Пчелкина получила награду как дружеская военная волонтер, а союзником года признан Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Украине Йеннес де Мола.

Ответственность и новая культура

Как рассказывает Фокусу журналистка из Запорожья Яна Радченко, награда от "Союзников в действии" стала для нее неожиданной. "Я знала, что за меня голосуют, потому что мне об этом писали мои друзья и подруги в соцсетях. Мне было приятно, но я не думала, что я одержу победу. Среди моих коллег есть несколько человек, которые также пишут о ЛГБТ+, и они, безусловно, также достойны этой награды", — комментирует Радченко победу в номинации. Она подчеркивает, что полученная награда для нее означает повышенную ответственность. "Я всегда очень осторожно подхожу к написанию текстов на чувствительные темы, а теперь тем более", — говорит журналистка.

Радченко поддерживает многообразие, сколько себя помнит. Еще в школе она поднимала на занятиях вопросы толерантности и равенства и разрушала стереотипы о ЛГБТ-сообществе. В университете девушка сталкивалась с гомофобными преподавателями и преподавателями и целенаправленно вступала с ними в дискуссию, пытаясь изменить их отношение. Яна признается, что в конце концов ей это удавалось, и оппоненты становились более терпимыми. "У меня было много случаев, когда после моих аргументов собеседники и собеседницы меняли свое отношение к ЛГБТ+. Меня это всегда радует, чувствую, что выполнила определенную миссию", — делится собеседница.

Активистку Ульяну Пчелкину выдвинули во время онлайн-голосования как дружескую военную волонтершу, что для нее также стало неожиданностью. "Я не очень часто рассказываю о том, что помогаю военным с самого начала боевых действий в Украине, поэтому очень удивлена, что меня наградили именно в этой номинации. Это просто мой гражданский долг. Чувствую себя голливудской актрисой, получившей Оскар", – улыбается она.

Блогерша и ведущая Татьяна Микитенко регулярно поднимает в своих передачах вопросы равенства и толерантного отношения ко всем людям. Журналистка уверена, что до понимания можно дойти только тогда, когда общество будет откровенно обсуждать многообразие, но такие темы все же принято умалчивать, отгораживаться от них шаблонным мышлением и рядом стереотипов. Особенно это касается выступлений украинских политиков, искусно избегающих публичных дискуссий о гендерном равенстве, ЛГБТ-активизме и одинаковых правах для всех граждан, поскольку боятся потерять свое влияние на население. "Я люблю поднимать трудные темы, потому что именно это формирует новую культуру общения, взаимодействия, взаимоуважения и поддержки друг друга", — подчеркивает Микитенко.

С тем, что в политической сфере вопрос многообразия не очень популярен, соглашается и нардепка Инна Совсун. Она признается, что хоть и обрадовалась награде от "Союзников в действии", но это также означает, что конкуренция в этой номинации очень слаба. По ее словам, сегодня так мало политиков готовы занимать активную позицию в ЛГБТ-сфере, что любая поддержка кажется уже значительной. Совсун давно занимается вопросами равных прав женщин и мужчин, поэтому сфера многообразия стала логическим продолжением этого направления. "Я вижу, что со временем отношение к гендерному равенству меняется. То, что когда-то так же умалчивалось, сегодня более открыто обсуждается политиками, народными депутатами. Это дает надежду думать, что права ЛГБТ-сообщества, о которых в парламенте сейчас не упоминают, когда-то тоже станут актуальны", — комментирует Совсун.

Коалиция "Союзники в действии" объединяет такие организации, как "Точка опоры ЮА", "Совет женских инициатив", "Современная женщина", Gender Stream, "Социальное действие", родительское объединение "Терго", а также организацию ЛГБТ -военных.