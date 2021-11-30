Бути союзником. Хто і навіщо в Україні підтримує різноманіття

В Києві пройшла церемонія нагородження союзників та союзниць, які підтримують рівні права для ЛГБТ-спільноти, гендерну рівність та сексуальну освіту в Україні. Хто став лауреатом номінацій, і як переможці м’яко пропагують рівність та інклюзію.

Нагорода для союзників

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

22 листопада у Києві коаліція "Союзники в дії" відзначила особливою нагородою лідерів думок, активістів і політиків, які підтримують різноманіття та інклюзію в Україні. Якщо раніше публічні діячі та інфлюенсери соромилися займати проактивну позицію в цьому питанні і висловлюватися щодо ЛГБТ-спільноти або інших дискримінованих груп, то зараз все більше відомих особистостей стають союзниками. Саме так у правозахисному русі називають людей гетеросексуальної орієнтації, які підтримують ідею гендерної рівності та засуджують гомофобію у будь-яких проявах.

Усього в премії, яку "Союзники в дії" присудили за підтримку різноманіття в Україні в 2021 році, сім номінацій. Голосування відбувалось онлайн з 24 вересня до 3 жовтня, усі охочі могли номінувати своїх претендентів. Найбільш дружньою політикинею визнано народну депутатку Інну Совсун. Нагороду як найбільш дружня держслужбовиця отримала омбудсмен Людмила Денисова. Керівниця сталого розвитку холдингу StarLightMedia Яна Гончаренко відзначена як дружня представниця бізнесу, журналістка і ведуча шоу "Рагулі" Тетяна Микитенко — як дружня блогерка. У номінації "Найбільш дружня журналістка" відразу дві лауреатки — Яна Радченко, яка співпрацює з виданнями "Explainer", "Неначасі" та "Повага", і Емма Антонюк, кореспондентка програми "Вікна-новини" на СТБ. Активістка Уляна Пчолкіна отримала нагороду як дружня військова волонтерка, а союзником року визнано Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Нідерландів в Україні Йеннеса де Мола.

Відповідальність і нова культура

Як розповідає Фокусу журналістка з Запоріжжя Яна Радченко, нагорода від "Союзників в дії" стала для неї неочікуваною. "Я знала, що за мене голосують, бо мені про це писали мої друзі та подруги в соцмережах. Мені було приємно, але я не думала, що я переможу. Серед моїх колег та колежанок є декілька людей, які також пишуть про ЛГБТ+, і вони, безперечно, також гідні цієї нагороди", — коментує Радченко перемогу в номінації. Вона підкреслює, шо отримана нагорода для неї означає підвищену відповідальність. "Я завжди дуже обережно підходжу до написання текстів на чутливі теми, а тепер тим паче", — каже журналістка.

Радченко підтримує різноманіття скільки себе пам’ятає. Ще у школі вона піднімала на заняттях питання толерантності та рівності й руйнувала стереотипи про ЛГБТ-спільноту. В університеті дівчина зіштовхувалася з гомофобними викладачами та викладачками і цілеспрямовано вступала з ними в дискусію, намагаючись змінити їхнє ставлення. Яна зізнається, що зрештою їй це вдавалося, і опоненти ставали більш терпимими. "У мене було багато випадків, коли після моїх аргументів співрозмовники і співрозмовниці змінювали своє ставлення до ЛГБТ+. Мене це завжди тішить, відчуваю, що виконала певну місію", — ділиться співрозмовниця.

Активістку Уляну Пчолкіну висунули під час онлайнового голосування як дружню військову волонтерку, що для неї також стало несподіванкою. "Я не дуже часто розказую про те, що допомагаю військовим від самого початку бойових дій в Україні, тому дуже здивована, що мене нагородили саме в цій номінації. Це просто мій громадянський обов’язок. Відчуваю себе голлівудською акторкою, яка отримала Оскар", — посміхається вона.

Блогерка і ведуча Тетяна Микитенко регулярно підіймає у своїх передачах питання рівності і толерантного ставлення до всіх людей. Журналістка впевнена, що до порозуміння можна дійти лише тоді, коли суспільство відверто обговорюватиме різноманіття, але такі теми все ж прийнято замовчувати, відгороджуватися від них шаблонним мисленням і низкою стереотипів. Особливо це стосується виступів українських політиків, які майстерно уникають публічних дискусій про гендерну рівність, ЛГБТ-активізм і однакові права для всіх громадян, оскільки бояться втратити свій вплив на населення. "Я люблю підіймати важкі теми, бо саме це формує нову культуру спілкування, взаємодії, взаємоповаги і підтримки одне одного", — підкреслює Микитенко.

Із тим, що в політичний сфері питання різноманіття не дуже популярне, погоджується і нардепка Інна Совсун. Вона зізнається, що хоч і зраділа нагороді від "Союзників в дії", але це також означає, що конкуренція в цій номінації дуже слабка. За її словами, сьогодні так мало політиків готові займати активну позицію у ЛГБТ-сфері, що будь-яка підтримка вже здається значною. Совсун давно займається питаннями рівних прав жінок і чоловіків, тому сфера різноманіття стала логічним продовженням цього напрямку. "Я бачу, що з часом ставлення до гендерної рівності змінюється. Те, що колись так само замовчувалось, сьогодні більш відкрито обговорюється політиками, народними депутатами. Це дає надію думати, що права ЛГБТ-спільноти, про які в парламенті зараз не згадують, колись теж стануть на часі"", — коментує Совсун.

Коаліція "Союзники в дії" об’єднує такі організації, як "Точка опори ЮА", "Рада жіночих ініціатив", "Сучасна жінка", Gender Stream, "Соціальна дія", батьківське об’єднання "Терго", а також організацію ЛГБТ-віййськових.