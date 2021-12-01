Телеканал НАШ завоевал награду "Лидер информационного вещания"

Телеканал "НАШ" стал лауреатом ежегодной Всеукраинской премии "CABINET BOSS.TOP-50", завоевав награду — "Лидер информационного вещания".

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Получал премию известный ведущий Антон Довлатов:

"Очень приятно получать награды. Это признание нашей работы, работы огромного коллектива телеканала, чрезвычайно талантливого и профессионального. Я только одна трехсотая ее часть. Благодарим нашу зрительскую аудиторию, мы работаем для вас. НАШ телеканал понимает, что все украинцы разные, но все они НАШИ"

Всеукраинская премия "CABINET BOSS. TOP-50" объединила достойнейших лидеров украинского бизнеса 2021 года, владельцев компаний, учредителей и руководителей брендов, способствующих развитию украинского бизнеса на территории Украины и за ее пределами, публичных лидеров, популяризирующих духовные ценности, принимают участие в благотворительных и социальных проектах. Организаторы уверены, что действительно успешных людей нельзя остановить ни одним кризисом, они побеждают и берут свою заслуженную награду при любых обстоятельствах!

Победителей в номинациях определил экспертный совет премии, сформированный из числа наиболее независимых, авторитетных и влиятельных государственных и общественных деятелей

НАШ покажет!