Телеканал НАШ завоював нагороду "Лідер інформаційного мовлення"

Телеканал "НАШ" став лауреатом щорічної Всеукраїнської премії "CABINET BOSS.TOP-50", завоювавши нагороду — "Лідер інформаційного мовлення".

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Отримував премію відомий ведучий Антон Довлатов:

"Дуже приємно отримувати нагороди. Це висока відзнака нашої роботи заслуга величезного колективу телеканалу, надзвичайно талановитого та професійного. Я лише одна трьохсота її частинка. Дякуємо нашій глядацькій аудиторії, ми працюємо для вас. НАШ телеканал розуміє, що всі українці різні, та всі вони НАШІ"

Всеукраїнська премія "CABINET BOSS. TOP-50" об'єднала найдостойніших лідерів українського бізнесу 2021 року, власників компаній, засновників та керівників брендів, які сприяють розвитку українського бізнесу на території України та за її межами, публічних лідерів, які популяризують духовні цінності, беруть участь у благодійних та соціальних проектах. Організатори впевнені, що справді успішних людей не можна зупинити жодною кризою, вони перемагають і тому отримують свою заслужену нагороду за будь-яких обставин!

Переможців у номінаціях визначила експертна рада премії, сформована з числа найбільш незалежних, авторитетних та впливових державних і громадських діячів.

НАШ покаже!