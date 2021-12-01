Рисунок 8-летней украинки нанесут на ракету Arian-5, которая полетит в космос в 2023 (видео)

Папа Ярины Закалюжной отправил работу на международный конкурс, в котором участвовали 2600 детей из 63 стран мира.

8-летняя Ярина Закалюжная из Житомира победила в международном конкурсе рисунков "Juice up your rocket! Art competition". Теперь ее рисунок нанесут на борт ракеты-носителя Arian-5, которая полетит в космос в 2023 году. Об этом сообщает "Суспiльне Житомир".

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[ + – ] В финал конкурса вышли 12 человек из 2600, а победила Ярина из Житомира

В конкурсе принимали участие 2600 детей из 63 стран мира, включая Францию, Великобританию, Испанию и Германию. В финал вышли 12 человек.

Идею рисунка Ярина обдумывала два дня — прежде чем воплотить ее на бумаге. На рисунке изображена планета Земля, которая передает Юпитеру космический корабль.

"Он будет исследовать Юпитер, а спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий – заснул", – рассказала девочка.

Готовую работу папа Ярины отослал на конкурс — где она заняла первое место среди финалистов. Теперь креатив юной жительницы Житомира нанесут на борт ракеты Arian-5. Если не будет строгих карантинных ограничений, Ярина с папой смогут присутствовать при старте ракеты, запуск которой запланирован во Франции в 2023 году.

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