Малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету Arian-5, яка полетить у космос у 2023 році (відео)

Тато Ярини Закалюжної відправив роботу на міжнародний конкурс, у якому брали участь 2 600 дітей із 63 країн світу.

8-річна Ярина Закалюжна із Житомира перемогла в міжнародному конкурсі малюнків "Juice up your rocket! Art competition". Тепер її малюнок нанесуть на борт ракети-носія Arian-5, яка полетить у космос у 2023 році. Про це повідомляє "Суспiльне Житомир".

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[ + – ] У фінал конкурсу вийшли 12 осіб із 2 600, а перемогла Ярина із Житомира.

У конкурсі брали участь 2 600 дітей із 63 країн світу, враховуючи Францію, Велику Британію, Іспанію та Німеччину. У фінал вийшли 12 людей.

Ідею малюнка Ярина обмірковувала два дні, перш ніж втілити її на папері. На малюнку зображено планету Земля, яка передає Юпітеру космічний корабель.

"Він буде досліджувати Юпітер, а супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий здивувався, а третій заснув", — розповіла дівчинка.

Готову роботу тато Ярини відправив на конкурс, де вона посіла перше місце серед фіналістів. Наразі креатив юної мешканки Житомира нанесуть на борт ракети Arian-5. Якщо не буде суворих карантинних обмежень, Ярина з татом зможуть бути присутніми під час старту ракети, запуск якої заплановано у Франції в 2023 році.

Раніше Фокус з'ясовував, чим живуть, і про що мріють юні українські обдарування. Вони рятують екологію, конструюють космічні двигуни, виборюють права людей, обіцяють принести славу країні на спортивній арені. Незважаючи на те, що на Заході більші умови для розвитку, талановиті діти з України все ж таки отримують допомогу від держави.