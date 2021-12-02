АЛЛО запускает новые подарочные сертификаты с гибким номиналом

Национальный маркетплейс АЛЛО ввел в продажу подарочные сертификаты, не ограниченные фиксированной суммой. Теперь можно оформить электронный сертификат на любую точную сумму в диапазоне от 100 до 49 999 гривен. Такой сертификат станет подходящим подарком на новогодние и другие праздники.

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"Ранее в АЛЛО были доступны пять номиналов подарочных карт от 100 до 2000 гривен. Наиболее популярным из них являлся сертификат на 500 грн – его выбирают в 69% случаев покупки карты, на втором месте – на 100 грн. Теперь клиенты АЛЛО смогут подобрать любую сумму для подарка, чтобы она соответствовала стоимости желаемого товара. Часто клиенты выбирают сертификаты в качестве подарков на Новый год и другие праздники, теперь такой подарок будет более кастомизированным", ― отметил Александр Пащенко, исполнительный директор омниканальной сети АЛЛО.

По статистике 2021 года, наиболее популярная категория товаров, которую покупают по подарочной карте в АЛЛО – это смартфоны, они составляют 65,5% в общем объеме покупок по сертификатам. Телевизоры – 5,7%, мелкая бытовая техника – 3,1%, наушники – 3,1%, носимые гаджеты составляют 2,9% среди покупок по подарочным картам. Больше всего по подарочным сертификатам клиенты АЛЛО покупают в Киевской области (20%), а также в Днепропетровской (19%), Львовской (9%) и Харьковской (8%) областях.

Новые подарочные карты можно купить в сети магазинов АЛЛО, АЛЛО Max, Mi Store и Mi Home. До конца года возможность приобрести карту появится и на сайте allo.ua. Сертификат оформляется в электронном формате, содержит уникальный серийный номер и секретный код и приходит клиенту в виде СМС и сообщения в Viber. Подарочным сертификатом можно воспользоваться в офлайн магазинах, а также на сайте allo.ua; он действует и на товары со скидками. На маркетплейсе allo.ua сертификат распространяется только на товары продавца АЛЛО. Чтобы воспользоваться сертификатом при оформлении покупки клиенту нужно ввести серийный номер и секретный код в специальное поле на allo.ua либо предъявить сертификат продавцу.

Справка

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели и доставкой заказов на почту, домой и в магазины в 140 городах Украины.

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