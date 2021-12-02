АЛЛО запускає нові подарункові сертифікати з гнучким номіналом

Національний маркетплейс АЛЛО ввів у продаж подарункові сертифікати, не обмежені фіксованою сумою. Тепер можна оформити електронний сертифікат на будь-яку точну суму в діапазоні від 100 до 49 999 гривень. Такий сертифікат стане влучним подарунком до новорічних та інших свят.

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"Раніше в АЛЛО були наявні п’ять номіналів подарункових карток від 100 до 2000 гривень. Найпопулярнішим з них був сертифікат на 500 грн – його вибирають у 69% випадків придбання картки, на другому місці – на 100 грн. Тепер клієнти АЛЛО матимуть змогу вибрати будь-яку суму для подарунка, щоб вона відповідала вартості бажаного товару. Часто клієнти вибирають сертифікати як подарунок на Новий рік та інші свята, тепер такий подарунок буде більш кастомізованим", ― відзначив Олександр Пащенко, виконавчий директор омніканальної мережі АЛЛО.

За статистикою 2021 року, найбільш популярна категорія товарів, яку купують за подарунковою карткою в АЛЛО – це смартфони, вони становлять 65,5% у загальному обсязі покупок за сертифікатами. Телевізори – 5,7%, дрібна побутова техніка – 3,1%, навушники – 3,1%, носимі гаджети становлять 2,9% серед покупок за подарунковими картками. Найбільше за подарунковими сертифікатами клієнти купують у Київській області (20%), а також у Дніпропетровській (19%), Львівській (9%) та Харківській (8%) областях.

Нові подарункові картки можна придбати в мережі магазинів АЛЛО, АЛЛО MAX та Xiaomi Store. До кінця року можливість придбати їх з’явиться й на сайті allo.ua. Сертифікат оформлюється в електронному форматі, містить унікальний серійний номер та секретний код, він надсилається клієнту у вигляді СМС та повідомлення у Viber. Подарунковим сертифікатом можна скористатися в офлайн-магазині, а також на сайті allo.ua; він діє і на товари із знижками. На маркетплейсі allo.ua сертифікат поширюється тільки на товари продавця АЛЛО. Щоб скористатися сертифікатом, при оформленні покупки клієнт має ввести серійний номер та секретний код у спеціальне поле на allo.ua чи пред’явити сертифікат продавцю.

Довідка

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики й інструментів до одягу й меблів та доставкою замовлень на пошту, додому та до магазинів у 140 містах України.

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