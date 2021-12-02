Открытие Подольско-Воскресенского моста городские власти Киева отложили еще на три года – СМИ

Стало известно, что до конца 2021 года Подольско-Воскресенский мост, как обещали городские власти, достроен не будет. Более того, этого не случится ни в следующем, ни в 2023 году. Новый срок сдачи, который теперь фигурирует, — конец 2024 года. Об этом сообщили "Комментарии".

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"Только за последний год Подольский мост вырос в цене на 8,7 миллиардов гривен, в проекте бюджета на 2022 год отмечается, что через год готовность переправы к запуску составит только 54%", — пишет издание.

Мост, по которому должна проходить новая ветка метро на Троещину, стоит уже более 20 миллиардов гривен. В 2022 году на него планируется потратить около 390 миллионов гривен из городского бюджета и еще 548 миллионов — из государственного.

Что же касается метро на Троещину, оно, согласно планам киевских властей, должно появиться только к концу 2027 года. В 2022 году на реализацию этого проекта выделят 50 миллионов гривен и к концу года рассчитывают выйти на готовность 0,8%.

Строительство всей ветки метро на Троещину оценивается в размере 15,3 миллиарда гривен. В нее должно войти шесть станций: "Глубочицкая", "Подольская", "Судостроительная", "Затока Десенка", "Труханов остров" и "Радужная".

Последнюю же станцию метрополитена в Киеве – "Теремки" — открыли в 2013 году, напоминает издание.