Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту міська влада Києва відклала ще на три роки – ЗМІ

Стало відомо, що до кінця 2021 року Подільсько-Воскресенський міст, як обіцяла міська влада, не буде добудований. Більше того, цього не станеться ані в наступному, ані у 2023 році. Новий термін здачі, який тепер фігурує, – кінець 2024 року. Про це повідомили "Коментарі".

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"Тільки за останній рік Подільський міст зріс у ціні на 8,7 мільярди гривень, у проєкті бюджету на 2022 рік зазначається, що через рік готовність переправи до запуску становитиме лише 54%", — пише видання.

Міст, яким має проходити нова гілка метро на Троєщину, коштує вже понад 20 мільярдів гривень. У 2022 році на нього планується витратити близько 390 мільйонів гривень із міського бюджету та ще 548 мільйонів – з державного.

Що ж до метро на Троєщину, воно, згідно з планами київської влади, має з'явитися лише до кінця 2027 року. У 2022 році на реалізацію цього проєкту виділять 50 мільйонів гривень і до кінця року розраховують вийти на готовність 0,8%.

Будівництво всієї гілки метро на Троєщину оцінюється у розмірі 15,3 мільярди гривень. До неї мають увійти шість станцій: "Глибочицька", "Подільська", "Суднобудівна", "Затока Десенка", "Труханів острів" та "Райдужна".

Останню станцію метрополітену в Києві – "Теремки" — відкрили у 2013 році, нагадує видання.