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Убийце киевского байкера присудили 12 с половиной года тюрьмы (фото)

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Дмитрий Слепченко
Фото: LB.ua

Спустя 4 года после совершенного убийства Слепченко был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения.

Дарницкий районный суд Киева 2 декабря признал Дмитрия Слепченко виновным в убийстве 36-летнего мотоциклиста Юрия Калиниченко и присудил ему 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. До вступления приговора в силу осужденный будет находится под стражей. Об этом сообщает сайт Киевской прокуратуры.

Адвокат Иваницкий Станислав Иваницкий со своим клиентом
Адвокат Иваницкий Станислав Иваницкий со своим клиентом

"Судом объявлен приговор по делу, которым Слепченко был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Полгода досудебного расследования, потом 4 года судебных заседаний и вот, наконец, законное решение", — написал в Facebook адвокат потерпевших Станислав Иваницкий.

Адвокат уверен, что несмотря на вынесенный приговор, обвиняемый будет подавать апелляционную, а возможно и кассационную инстанцию, но большой этап этого процесса, по словам Иваницкого, уже пройден.

Что известно об обстоятельствах убийства?

24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве бывший чемпион мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко три раза выстрелил из окна своей машины в мотоциклиста Юрия Калиниченко, который стоял на перекрестке. Пуля попала байкеру в область живота – с этим ранением Юрий доехал до ближайшей остановки транспорта и попросил о помощи. Однако прибывшие на место работники скорой помощи не сумели спасти байкера – от полученного ранения Калиниченко скончался. У него остались жена и двое детей. По словам очевидцев, инцидент произошел на фоне конфликта, который возник между двумя мужчинами.

Юрий Калиниченко
Юрий Калиниченко

После произведенных выстрелов убийца скрылся с места преступления, однако позже сам пришел в отделение Дарницкой полиции с повинной. Слепченко утверждал, что байкер вел себя нагло и оскорблял его достоинство и отбил ему зеркало в автомобиле. По решению суда в 2019 году Слепченко был направлен в психиатрическую больницу, однако через некоторое время, подкупив персонал, он сбежал. Во время обыска в его палате были обнаружены алкоголь и наркотики. В 2019 году полиция задержала вице-чемпиона мира по сумо в кинотеатре и поместила его в СИЗО.

Учитывая обстоятельства дела, суд изменил подозреваемому меру пресечения из помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе, а приговором Дарницкого районного суда города Киева от 02.12.2021 мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 115 и ч. 4 ст. 296 УК Украины.