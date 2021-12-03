Убийце киевского байкера присудили 12 с половиной года тюрьмы (фото)

Спустя 4 года после совершенного убийства Слепченко был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения.

Дарницкий районный суд Киева 2 декабря признал Дмитрия Слепченко виновным в убийстве 36-летнего мотоциклиста Юрия Калиниченко и присудил ему 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. До вступления приговора в силу осужденный будет находится под стражей. Об этом сообщает сайт Киевской прокуратуры.

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[ + – ] Адвокат Иваницкий Станислав Иваницкий со своим клиентом

"Судом объявлен приговор по делу, которым Слепченко был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Полгода досудебного расследования, потом 4 года судебных заседаний и вот, наконец, законное решение", — написал в Facebook адвокат потерпевших Станислав Иваницкий.

Адвокат уверен, что несмотря на вынесенный приговор, обвиняемый будет подавать апелляционную, а возможно и кассационную инстанцию, но большой этап этого процесса, по словам Иваницкого, уже пройден.

Что известно об обстоятельствах убийства?

24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве бывший чемпион мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко три раза выстрелил из окна своей машины в мотоциклиста Юрия Калиниченко, который стоял на перекрестке. Пуля попала байкеру в область живота – с этим ранением Юрий доехал до ближайшей остановки транспорта и попросил о помощи. Однако прибывшие на место работники скорой помощи не сумели спасти байкера – от полученного ранения Калиниченко скончался. У него остались жена и двое детей. По словам очевидцев, инцидент произошел на фоне конфликта, который возник между двумя мужчинами.

[ + – ] Юрий Калиниченко

После произведенных выстрелов убийца скрылся с места преступления, однако позже сам пришел в отделение Дарницкой полиции с повинной. Слепченко утверждал, что байкер вел себя нагло и оскорблял его достоинство и отбил ему зеркало в автомобиле. По решению суда в 2019 году Слепченко был направлен в психиатрическую больницу, однако через некоторое время, подкупив персонал, он сбежал. Во время обыска в его палате были обнаружены алкоголь и наркотики. В 2019 году полиция задержала вице-чемпиона мира по сумо в кинотеатре и поместила его в СИЗО.

Учитывая обстоятельства дела, суд изменил подозреваемому меру пресечения из помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе, а приговором Дарницкого районного суда города Киева от 02.12.2021 мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 115 и ч. 4 ст. 296 УК Украины.