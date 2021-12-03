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Убивці київського байкера присудили 12,5 року в'язниці (фото)

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Дмитро Слепченко
Фото: LB.ua

Через 4 роки після вчинення вбивства Слепченка було визнано винним за всіма пунктами пред'явленого звинувачення.

Дарницький районний суд Києва 2 грудня визнав Дмитра Слепченка винним у вбивстві 36-річного мотоцикліста Юрія Калініченка та присудив йому 12 років і 6 місяців позбавлення волі. До набуття чинності вироку засуджений перебуватиме під вартою. Про це повідомляє сайт Київської прокуратури.

Адвокат Іваницький Станіслав Іваницький зі своїм клієнтом
Адвокат Іваницький Станіслав Іваницький зі своїм клієнтом

"Судом оголошено вирок у справі, якою Слепченка було визнано винним за всіма пунктами пред'явленого обвинувачення та призначено покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Пів року досудового розслідування, потім 4 роки судових засідань, і ось, нарешті, законне рішення", — написав у Facebook адвокат потерпілих Станіслав Іваницький.

Адвокат упевнений, що, незважаючи на винесений вирок, обвинувачений подаватиме апеляційну, а можливо, і касаційну інстанцію, але великий етап цього процесу, за словами Іваницького, вже пройдено.

Що відомо про обставини вбивства?

24 травня 2017 року на Харківському шосе в Києві колишній чемпіон світу з боротьби сумо Дмитро Слепченко тричі вистрілив із вікна своєї машини в мотоцикліста Юрія Калініченка, який стояв на перехресті. Куля потрапила байкеру в область живота – із цим пораненням Юрій доїхав до найближчої зупинки транспорту та попросив про допомогу. Проте працівники швидкої допомоги, які прибули на місце, не зуміли врятувати байкера – від отриманого поранення Калініченко помер. У нього залишилися дружина та двоє дітей. За словами очевидців, інцидент стався на тлі конфлікту між двома чоловіками.

Юрій Калініченко
Юрій Калініченко

Після зроблених пострілів убивця втік із місця злочину, проте пізніше сам прийшов у відділення Дарницької поліції з повинною. Слепченко стверджував, що байкер поводився зухвало й ображав його гідність і відбив йому дзеркало в автомобілі. За рішенням суду у 2019 році Слепченка було направлено до психіатричної лікарні, проте через деякий час, підкупивши персонал, він утік. Під час обшуку в його палаті було виявлено алкоголь і наркотики. У 2019 році поліція затримала віцечемпіона світу з сумо в кінотеатрі та помістила його в СІЗО.

Враховуючи обставини справи, суд змінив підозрюваному запобіжний захід із поміщення до психіатричної установи на утримання під вартою в слідчому ізоляторі, а вироком Дарницького районного суду міста Києва від 02.12.2021 чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 296 КК України.