Убивці київського байкера присудили 12,5 року в'язниці (фото)

Через 4 роки після вчинення вбивства Слепченка було визнано винним за всіма пунктами пред'явленого звинувачення.

Дарницький районний суд Києва 2 грудня визнав Дмитра Слепченка винним у вбивстві 36-річного мотоцикліста Юрія Калініченка та присудив йому 12 років і 6 місяців позбавлення волі. До набуття чинності вироку засуджений перебуватиме під вартою. Про це повідомляє сайт Київської прокуратури.

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[ + – ] Адвокат Іваницький Станіслав Іваницький зі своїм клієнтом

"Судом оголошено вирок у справі, якою Слепченка було визнано винним за всіма пунктами пред'явленого обвинувачення та призначено покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Пів року досудового розслідування, потім 4 роки судових засідань, і ось, нарешті, законне рішення", — написав у Facebook адвокат потерпілих Станіслав Іваницький.

Адвокат упевнений, що, незважаючи на винесений вирок, обвинувачений подаватиме апеляційну, а можливо, і касаційну інстанцію, але великий етап цього процесу, за словами Іваницького, вже пройдено.

Що відомо про обставини вбивства?

24 травня 2017 року на Харківському шосе в Києві колишній чемпіон світу з боротьби сумо Дмитро Слепченко тричі вистрілив із вікна своєї машини в мотоцикліста Юрія Калініченка, який стояв на перехресті. Куля потрапила байкеру в область живота – із цим пораненням Юрій доїхав до найближчої зупинки транспорту та попросив про допомогу. Проте працівники швидкої допомоги, які прибули на місце, не зуміли врятувати байкера – від отриманого поранення Калініченко помер. У нього залишилися дружина та двоє дітей. За словами очевидців, інцидент стався на тлі конфлікту між двома чоловіками.

[ + – ] Юрій Калініченко

Після зроблених пострілів убивця втік із місця злочину, проте пізніше сам прийшов у відділення Дарницької поліції з повинною. Слепченко стверджував, що байкер поводився зухвало й ображав його гідність і відбив йому дзеркало в автомобілі. За рішенням суду у 2019 році Слепченка було направлено до психіатричної лікарні, проте через деякий час, підкупивши персонал, він утік. Під час обшуку в його палаті було виявлено алкоголь і наркотики. У 2019 році поліція затримала віцечемпіона світу з сумо в кінотеатрі та помістила його в СІЗО.

Враховуючи обставини справи, суд змінив підозрюваному запобіжний захід із поміщення до психіатричної установи на утримання під вартою в слідчому ізоляторі, а вироком Дарницького районного суду міста Києва від 02.12.2021 чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 296 КК України.