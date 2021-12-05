Роман Кличук: "Я лично приглашаю бизнес в Черновцы, приходите, работайте — тут чисто"

Роман Кличук — мэр Черновцов, экс-бизнесмен, который год назад провел довольно яркую предвыборную кампанию и блицкригом выиграл выборы в родном городе.

Как борется с коррупцией, чтобы создать прозрачные и понятные правила игры для бизнеса. Почему бывший бизнесмен не воспринимает мэрство как карьерный рост, что планирует реализовать в Черновцах и чего ему не хватает в должности городского головы.

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- Роман Васильевич, год назад вы возглавили Черновцы. В каком состоянии получили город?

Если сравнивать город с предприятием, то я возглавил предприятие-банкрот, где начальник каждого цеха ворует. Примерно я понимал положение дел в городе и знал, что менять придется много чего. Однако масштаб некоторых проблем оказался еще больше, чем я мог представить. Коммунальные предприятия убыточны, работают непрозрачно. Коммуникации, дороги – все в заброшенном состоянии. Чтобы починить коллектор, нужно для начала найти его план, которого, как оказалось, просто не существует. Такая же история со схемами теплосетей, канализации. Эти планы у кого-то в голове или начерчены карандашом на листочке. То есть уровень, как будто люди до сих пор на счетах работают. Я уже не говорю о старых компьютерах, которым почти 20 лет, поэтому ни одна из современных программ на них просто не загружается.

Проблем в Черновцах много. Нужно срочно что-то решать с дорогами, затем – транспорт, отопление, водоснабжение. На это нужно время.

– И с чего начали?

С аудита на всех коммунальных предприятиях – КП "Черновцыспецкоммунтранс", "Международный аэропорт "Черновцы" им. Л. Каденюка, Черновицкое троллейбусное управление и другие. За год проверили почти все. Аудиторы обнаружили кучу злоупотреблений и особенно на крупных предприятиях. Но то, что показали проверки КП "ГородШеп" – это вообще космос! Ущерб более чем на 10 миллионов гривен. Списывали топливо, соль, продавали налево щебень и песок. Покупали материалы по завышенным ценам, зато делали какие-то нереальные скидки отдельным фирмам, заказывающим переработку асфальта. Заключали договоры вне системы Прозоро. Только горючего украли больше чем на полмиллиона гривен. Представьте себе: Черновцы завалены снегом. Машина, которая должна посыпать дороги, стоит в гараже – и это подтверждает GPS, а по документам она активно работает по городу. Горожане недовольны, ведь дороги не посыпаны. Деньги за услугу потрачены. Материалы – украдены. Поэтому, когда с таким сталкиваешься, понимаешь, что останавливаться нельзя. На очереди – аудиты на следующих предприятиях.

– Когда обнаружили по факту разворовывание бюджета общины, как отреагировали?

По выводам управленческого аудита еще до конца весны руководителей всех коммунальных предприятий заменили. У одних истек контракт, и я его не продлил. Других – уволил. Теперь некоторые из них судятся, уверенные в том, что свои махинации хорошо прикрыли на бумаге. Мы ожидали такого развития событий, но решили: пусть идут в суд – судиться дешевле, чем держать воров. Все обнаруженные случаи злоупотреблений были переданы в правоохранительные органы. Думаю, каждый месяц будут всплывать новые факты, ведь аудит продолжается. И только правоохранители должны дать оценку действиям тех людей, которые руководили коммунальными предприятиями раньше.

Что касается нового руководства коммунальных предприятий, то они работают по полугодовому контракту и только результаты их работы являются основанием для продления контракта. По моему мнению, справляются достойно, посмотрим еще на финансово-экономические показатели в конце года.

– Но с отстранением конкретных людей проблема коррупции не исчезает. И системная коррупция – беда всей страны. Или может у вас есть свой рецепт ее преодоления?

Основная моя цель и моей команды – сделать так, чтобы у города было достаточно средств на новые дороги и транспорт, спортивные площадки, которых нет. В конце концов, нужно привести в порядок парки и скверы. И когда для города нужно 5 миллиардов гривен, а реально имеем меньше, то деньги нам нужно где-то найти. Если больше заработаем, то появится больше возможностей. А заработать можно, создавая прозрачные и понятные правила игры для бизнеса. Ведь кто захочет платить налоги и работать по-белому, если власть эти деньги крадет. Поэтому мы, прежде всего, работаем над тем, чтобы бизнес нам доверял. Бизнес или предприниматель, приходящий в наш город, должен понимать, что у него такие же права, как и у всех. Это тяжело, потому что вся страна живет по другой схеме – мы хотим ее сломать. Показываем примерами – скажем, не раздаем свои земли, а проводим земельные аукционы. Это, кстати, наше предвыборное обещание – земли под застройку – реализовывать только на аукционах. Я обещал это лично. Не секрет, что в предыдущие годы некоторые бизнесы даже не смотрели в сторону Черновцов из-за плохой славы: что сюда не зайдешь, тут коррупция, откаты, поборы. Мы тотально почистили это поле. И теперь я лично приглашаю бизнес в Черновцы, приходите, работайте – здесь чисто. Даже говорю: для тех, кто придет, буду "инвестиционной няней" (улыбается).

– Не верят?

Пока что не верят. Для них, конечно, странная такая наша позиция. Понимаете, когда любая компания сталкивается по всей Украине с коррупционной составляющей почти в каждой отрасли, они ждут и от нас подвоха. И задаются вопросом: где подстава? Может это временно – мы зайдем, а потом нам начнут выдвигать условия? А мы просто хотим, чтобы бизнес пришел и работал, достойно.

Потому и говорю, что нужно немного времени для того, чтобы восстановить и улучшить имидж нашего города. И, честно говоря, начинают понемногу присматриваться как украинские, так и иностранные компании. Мы встречаемся, разговариваем, в том числе с торгово-промышленными палатами. Даже крупные производители рассматривают возможность открытия здесь фабрики или завода. Но это долгий процесс – компания планирует, ищет земельный участок, составляет финансовый и бизнес-план перед тем, как принять решение.

Кстати, мне очень импонирует, что многие частные бизнесы обращаются с желанием помочь городу. Это выходцы из Черновцов, которые живут, например, в Киеве или за границей. И это хороший знак – они увидели, что мы другие, и нам можно верить.

– Кроме прозрачных и понятных правил игры для бизнеса, чем еще можно оживить интерес инвесторов?

Понятно, что современный бизнес сейчас хочет удобно и быстро передвигаться. Когда меня избрали городским головой, наш аэропорт не работал вообще. Перед нами стояли две задачи: привлечь авиакомпанию и провести реконструкцию. С авиакомпаниями сложно. С марта этого года пришла авиакомпания "Мотор сич", не выдержала конкуренции, ушла. В июне зашла авиакомпания Windrose, но и она ушла. Теперь открывает рейсы в Киев из Черновцов компания Air Ocean. В планах авиаперевозчика — заявка на рейс из Черновцов на Стамбул. Но мы хотим, чтобы то же самое было на Италию или Польшу. Поэтому сейчас на стадии переговоров с LOT Polish Airlines. Также обсуждаем с МАУ перспективу запуска рейса в Тель-Авив, ведь многие выходцы из Черновцов живут в Израиле. Прямой рейс всегда более комфортен, чем летать через Киев или другие страны. Мы открыты для любой компании и хотим, чтобы в наш город летали лоукостеры.

Но для этого нам очень нужна реконструкция аэропорта. Я объясню: наша взлетно-посадочная полоса короткая и некоторый тип самолетов, которые используют большинство авиакомпаний, не могут у нас ни приземлиться, ни взлететь. Да и состояние этой полосы не лучше, оборудование устаревшее, поэтому некоторые авиакомпании отказываются сюда прилетать. Мы обратились к правительству с просьбой помочь с реставрацией нашего аэропорта и правительство откликнулось. Выделили почти миллиард гривен и вот в декабре должен состояться окончательный тендер. С присоединением Украины к программе "Открытое небо" и современным аэропортом, обновление которого должно завершиться к концу 2022 года, для нас откроются новые возможности.

Кроме этого, бизнес вздохнет с облегчением и смелее начнет планировать что-то, когда закончатся карантинные ограничения – они никак не способствуют приходу инвесторов.

- Фактически вся ваша каденция – сплошной карантин. Как удалось Черновцам этой осенью не попасть в "красную зону"?

Черновцы уже полгода в "желтой зоне". В отличие от многих украинских городов, у нас не было "кислородного голодания" во время осенней волны, хотя на пике ковидные койки были заполнены до 90%. Мы спокойно и планомерно готовились к этой волне еще с весны: кислородные станции, кислородные концентраторы, резерв мест в ковидных больницах – всего хватило. Сейчас первоочередная задача – вакцинация. У нас полностью вакцинирован каждый третий. Среди медиков – 80% привитых. Школы во время последнего карантина не переходили на дистанционное обучение, ведь педколлективы преимущественно вакцинированы. Но и этого мало, работаем, чтобы вакцинировать больше. Открываем дополнительные пункты вакцинации, чтобы жители самых отдаленных районов без проблем могли добраться до них.

- Понятно, что карантин – это недополученные средства в городской бюджет. Каковы резервы для оперативного решения задач?

Еще когда я был просто бизнесменом, то старался инвестировать в разные проекты города. Поддерживал спорт и культуру, различные мероприятия, общественные организации, а с 2014 года – армию и волонтеров. В конце концов, есть больные дети и взрослые, нуждающиеся в помощи. Сейчас Черновцы – это мой самый крупный меценатский проект за всю жизнь. И в какой-то мере он приносит мне удовольствие. Думаю, это хорошая тенденция для людей, у которых есть деньги. Не знаю, возможно, это должно быть привычным, модным, естественным – инвестировать в ту среду, в которой живешь.

Когда стал мэром, осознал, насколько трудно распоряжаться средствами города, потому что очень запутанная система – кто-то должен утвердить, кто-то проголосовать. Ни один бизнес не мог бы работать по такой запутанной схеме, как работает государственная машина. Любое согласование растягивается во времени, а если что-то нужно сделать быстро, без бюрократической волокиты? Мне проще вложить свои деньги или попросить спонсорские. К примеру, сквер возле Черновицкого национального университета восстановлен на средства меценатов в рамках меморандума застройщиков с городом Черновцы. Потрачено более 4 млн. грн. И это только один из городских проектов, в которые привлекались инвестиции спонсоров.

– Кроме формирования доверия бизнеса, аудита, привлечения спонсорских денег, чем еще занимались этот год? Давняя боль Черновцов, да и многих украинских городов – плохие дороги, устаревший транспорт.

Наверное, впервые за многие годы мы ремонтируем дороги капитально. Есть и текущие ремонты, но большие центральные улицы – это капитальный ремонт. Меняется не только асфальт, а все, что под ним. Ведь если прорвет трубу под новой дорогой, придется асфальт разрывать и потом класть снова. А это уже будут излишние расходы. Замена коммуникаций не была предусмотрена предварительными проектами, но делать кое-как не хочу. Всего за год отремонтировано 16 тыс. кв. м. городских улиц. И это только начало, работы продолжаются.

Развитие транспорта я взял под личный контроль, потому как очень хорошо понимаю, что транспорт в городе чуть ли не главное. Я осознаю, что коммунальный транспорт не может быть прибыльным. В странах ЕС, где стоимость перевозок на порядок выше, городской транспорт – дотационный. А стоимость проезда в Черновцах одна из самых низких в Украине: недавно была 5 гривен, в карантине, с тех пор как транспорт работает с ограничениями в режиме спецперевозок — 7 гривен. Частные перевозчики говорят, что и эта цена для них убыточна. Опять же, из-за карантина, мы не можем объявлять новые конкурсы на маршруты. Поэтому мы должны добавлять муниципальный транспорт и вести переговоры с теми же частниками, чтобы ставили больше машин. Уже в декабре покупаем 5 автобусов городу. А исполнительный комитет городского совета тем временем работает над формулой, как рассчитать справедливую цену городских перевозок. Повышать нужно обоснованно.

- То, что сдерживает тарифы, с одной стороны, людям нравится, с другой – дотации забирают львиную долю денег, которые должны идти на развитие инфраструктуры. Как удержать этот баланс между недовольством людей и тем, что тарифы должны расти?

Мы не хотим просто нравиться людям. Мне важно, чтобы нас понимали и доверяли. Тарифы должны вырасти не потому, что власть ворует, а потому, что для этого есть экономические основания. Другого выхода нет, ведь о существенном росте цен на газ наверняка слышали все. Мы говорили, что нужно пересматривать тарифы на газ, отопление, которые искусственно удерживались и не соответствовали реальности. Однако мы смогли удержать тарифы на тепло такими, как были, но только за счет договоренностей с центральными властями. Правительство подписало меморандум с ассоциацией городов, в которую входят и Черновцы, об удержании тарифов. Вместо этого пообещали помощь местным бюджетам. Ведь разница между реальной ценой тепла и той, которую оплачивают сегодня граждане, ложится на плечи городского бюджета, то есть всех, кто платит налоги. Дотировать из бюджета только определенное направление мы не можем. Ведь те же жители хотят больше детских площадок, удобных зон для парковки, комфортного общественного транспорта. Если мы дотируем троллейбусное управление, а троллейбусами не все пользуются, это неправильно. С другой стороны – люди возмущаются, что троллейбусы и маршрутки старые, а мэрия стремится цены увеличить. Горожане должны понимать, что мы не купим новые троллейбусы, если деньги тратим на перекрытие убытков. Поэтому считаю, что в новый транспорт параллельно коммунальными властями должны инвестировать и частные перевозчики.

– Уменьшить тарифы можно за счет энергомодернизации. Черновицкая область не очень активна в этом, но пример других городов показывает, что такой подход работает. Есть ли у вас какие-либо планы на развитие энергоэффективности?

У нас есть два направления, одно из которых энергоэффективность. Но люди опять-таки не доверяют. Потому что мало об этом знают. Для начала хочу собрать руководителей ОСМД и пригласить председателей ОСМД из других областей, которые являются лидерами по энергоэффективности. Пусть проведут мастер-класс, на своем примере покажут: вот такой дом, что и как делали, где взяли деньги, насколько снизились цены в платежках. Когда наглядно увидят, что соседи уже сделали и имеют крутой результат, тогда и у нас уже пойдет.

Второе, что мы хотим сделать, это упростить механизм перехода отдельных квартир, домов на индивидуальное отопление.

– Но такой подход разбалансирует систему.

Я не вижу в этом опасности. Возможно, это будут некоторые потери для теплокоммунэнерго. Но у нас есть котельные, рассчитанные на 800 квартир, а по факту отапливают 40. И таких котельных 5 или 6, и их точно нужно закрывать, и переводить людей на индивидуальное отопление.

– За многие годы сформировалась атмосфера недоверия к городским властям не только со стороны бизнеса. Людям важно знать, куда идут их деньги. Как это можно воплотить, тем более что у вас были идеи по созданию гражданского контроля.

Да, мы должны это исправить. И перед командой стоит задача – сделать все, чтобы житель города мог контролировать каждую копейку. То есть все расходы должны быть в свободном доступе и на разных площадках, на сайтах городского совета, чтобы каждый и в любое время мог проверить. Люди контролируют меня. Знают, где я отдыхаю, какая у меня зарплата, что делаю, и они внимательно за этим следят.

- Каким вы хотите видеть Черновцы?

Аккуратным, красивым и комфортным для проживания. Хочу, чтобы о нем знали и говорили как об эксклюзивном городе, непохожим на другие. Но некоторые вещи не прочь позаимствовать у других. Мечтаю, чтобы дороги в Черновцах были как в Германии, уютно – как в Вене, весело – как в Лас-Вегасе и свободно, как в Швеции.

На самом деле, у нашего города колоссальный потенциал. История Буковины настолько богата, что будет ошибкой это не использовать. В Черновцах красивая с историей архитектура – ​​именно то, что так ценят туристы. И мне стыдно, когда они видят разбитые улицы и неряшливые фасады.

– Планируете реставрацию исторической части города?

Она уже ведется. В этом году реставрировали фасады только трех зданий. В следующем должно быть гораздо больше и под эти цели будем выделять существенную часть средств. Есть у нас программа по совместному финансированию. То есть, если люди готовы вложить определенную часть денег в ремонт фасадов, то эти дома реставрируются вне очереди. Но в домах, где мало жителей или люди пенсионного возраста, там все расходы городская власть возьмет на себя. Кроме того, я провел переговоры с некоторыми владельцами коммерческой недвижимости, чтобы привлечь их к обновлению домов, в которых они имеют помещения.

– Вы уже год в должности мэра Черновцов. Есть что-нибудь такое, что вам особенно не нравится?

Представительская часть функций городского головы: мероприятия, фотографирование, сиденье в первом ряду (улыбается). Я даже не представлял, сколько времени это отнимает. Так же не думал, что львиную долю времени будут забирать разговоры: уговаривать, убеждать, разруливать. Хотелось, чтобы мэр был больше управленцем, чем политической фигурой.

– От чего пришлось отказаться?

От комфортной жизни. У меня нет времени на семью, на друзей, на себя. Я человек ответственный и когда висит нерешенная проблема, этим живу. У меня никогда не было дел, которые решаются целый год. Когда работал на себя, то за свою ошибку рисковал своими деньгами. Здесь другие масштабы, как и степень ответственности. И это большое моральное давление, и эмоциональный стресс.

Наверняка для большинства людей должность мэра – это карьерный рост, некий статус. Для меня – это пойти на службу и выполнять свой гражданский долг. Вот ребята, которые первыми пошли на фронт защищать Украину, тогда тоже толком не знали, как будет. И что будут в окопах, голые, голодные, но знали, так надо. Год назад, может, и я не очень понимал, куда попаду. Но это мой долг перед родиной, сделать на этом месте все возможное.