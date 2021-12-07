Победителю розыгрыша квартиры в ЖК Lucky Land по случаю 5-летия ТРЦ Lavina Mall вручили сертификат на жилье

4 декабря 2021 года состоялся онлайн-розыгрыш главного приза по случаю 5-летия торгово-развлекательного центра Lavina Mall – квартиры в ЖК Lucky Land от группы компаний DIM. И уже 6 декабря организаторы мероприятия пригласили победителя на торжественное поздравление и вручение подарочного сертификата на жилье.

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В честь праздника был проведен пресс-завтрак, в рамках которого представители ведущих украинских медиа стали свидетелями передачи подарочного сертификата Елене, счастливой победительнице розыгрыша. Женщина поделилась своими впечатлениями от подарка и поблагодарила гостей за поддержку в такой трогательный момент. Елена уроженка Черниговской области и уже более 20 лет проживает в столице. Семья все это время арендует жилье, поэтому новость о выигрыше квартиры была настолько потрясающей, что семья долго не могла поверить в произошедшее. Квартира стала невероятным подарком ко дню рождения сынишки Елены, который он будет праздновать вскоре.

Поздравили победительницу и вручили ей такой желанный приз директор ТРЦ Lavina Mall Дмитрий Лашин, директор по маркетингу группы компаний DIM Ирина Михалева и руководитель отдела продаж ЖК Lucky Land Александр Одинцов.

"Мы благодарны группе компаний DIM за то, что откликнулись на наше предложение стать партнером в розыгрыше. Наш торгово-развлекательный комплекс — это настоящее семейное место, равно как и жилой комплекс Lucky Land. Более того, возводится он рядом с ТРЦ, поэтому одна на двоих локация — одно из главных его преимуществ. Безусловно, выбирая партнера, мы обращали внимание на репутацию застройщика, качество и концепцию его строительных проектов. В результате мы получили взаимовыгодное сотрудничество, в котором выиграли все – мы, наш партнер, а главное – победитель, получивший возможность реализовать свою мечту о собственном жилье" — отметил в своем выступлении Дмитрий.

Ирина Михалева, вручая сертификат победительнице, пожелала ее семье только приятных моментов в новой квартире. Также она отметила, что группа компаний DIM берет на себя все сопутствующие расходы по документальному оформлению жилья, а также уплатит 19% налога.

"Поздравляем вашу семью с этим праздничным днем и уверяем, что жилой комплекс Lucky Land подарит вам массу приятных эмоций и позитива. Рядом с вашим домом более 100 гектаров хвойного леса, на территории комплекса построят школу, детские сады, обустроят общественные просторы, спортивные площадки, места отдыха. Благодаря развитой инфраструктуре, неординарной архитектуре и многим другим факторам Lucky Land станет новым центром столицы и центром жизни вашей семьи" — добавила Ирина.

Руководитель отдела продаж ЖК Lucky Land Александр Одинцов пригласил Елену с семьей в ближайшие дни посетить отдел продаж, где им организуют экскурсию на строительство. Они смогут своими глазами увидеть свои квадратные метры и коснуться стен, которые вскоре станут их семейным гнездышком.