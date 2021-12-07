Переможцю розіграшу квартири в ЖК Lucky Land з нагоди 5-річчя ТРЦ Lavina Mall вручили сертифікат на житло

4 грудня 2021 року відбувся онлайн-розіграш головного призу з нагоди 5-річчя торговельно-розважального центру Lavina Mall — квартири у ЖК Lucky Land від групи компаній DIM. І вже 6 грудня організатори події запросили переможця на урочисте привітання та вручення подарункового сертифіката на житло.

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З нагоди свята був проведений прессніданок, в рамках якого представники провідних українських медіа стали свідками передачі подарункового сертифіката пані Олені, щасливій переможниці розіграшу. Жінка поділилася своїми враженнями від подарунка та подякувала гостям за підтримку в такий зворушливий момент. Пані Олена уродженка Чернігівської області та вже понад 20 років мешкає у столиці. Сім’я весь цей час орендує житло, тому новина про виграш квартири була настільки приголомшливою, що родина довго не могла повірити у те, що сталося. Квартира стала неймовірним подарунком до дня народження синочка пані Олени, який він святкуватиме незабаром.

Привітали переможницю та вручили їй такий омріяний приз директор ТРЦ Lavina Mall Дмитро Лашин, директор з маркетингу групи компаній DIM Ірина Міхальова та керівник відділу продажу ЖК Lucky Land Олександр Одинцов.

"Ми вдячні групі компаній DIM за те, що відгукнулися на нашу пропозицію стати партнером у розіграші. Наш торговельно-розважальний комплекс це справжнє сімейне місце, так само як і житловий комплекс Lucky Land. Ба більше, зводиться він поруч з ТРЦ, тож одна на двох локація — чи не найголовніша його перевага. Безумовно, обираючи партнера, ми звертали увагу на репутацію забудовника, якість та концепцію його будівельних проєктів. В результаті ми отримали взаємовигідну співпрацю, в якій виграли всі — ми, наш партнер, а головне — переможець, який отримав можливість реалізувати свою мрію про власне житло" — зазначив у своєму виступі пан Дмитро.

Ірина Міхальова, вручаючи сертифікат переможниці, побажала її родині лише приємних моментів у новій квартирі. Також вона зазначила, що група компаній DIM бере на себе усі супутні витрати на документальне оформлення житла, а також сплатить 19% податку.

"Вітаємо вашу сім’ю з таким визначним днем та запевняємо, що житловий комплекс Lucky Land подарує вам масу приємних емоцій та позитиву. Поряд з вашим домом понад 100 гектарів хвойного лісу, на території комплексу побудують школу, дитячі садочки, облаштують громадські простори, спортивні майданчики, місця для відпочинку. Завдяки розвинутій інфраструктурі, неординарній архітектурі та багатьом іншим факторам Lucky Land стане новим центром столиці й центром життя вашої родини" — додала Ірина.

Керівник відділу продажу ЖК Lucky Land Олександр Одинцов запросив пані Олену з родиною найближчими днями завітати у відділ продажу, де їм влаштують екскурсію на будівництво. Вони зможуть на власні очі побачити свої квадратні метри та торкнутися стін, які невдовзі стануть їхнім родинним гніздечком.