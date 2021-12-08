Ресторатор Игорь Савчук получил престижную бизнес-премию

Недавно в Киеве прошла церемония награждения лауреатов престижной бизнес-премии "Cabinet Boss TOP 50". Ее главная цель – объединить бизнес-сообщества, учредителей социальных и общественных проектов, обратить внимание потенциальных инвесторов на тех, для кого на первой ступени построения бизнеса стоит здоровая конкуренция и социально ответственный бизнес!

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Специальной премией "За вклад в развитие национальной кухни" наградили украинского ресторатора Игоря Савчука, в бизнес-кейсе которого находятся такие рестораны, как: Флибустьер, Karaoke HUB и ресторан-колыба ​​"Село и Люди".

Особое внимание Игорь Савчук уделяет украинской традиционной кухне и популяризации старинных украинских рецептов! В меню его ресторана можно отведать блюда, собранные почти со всей Украины! А учитывая, что ресторанный бизнес сейчас переживает нелегкие времена, Игорь Савчук адаптирует собственный бизнес под современные условия!

"В наше непростое время, когда бизнес находится в условиях испытания, вызванных мировым экономическим кризисом и пандемией, основные усилия приходится направлять на постоянную аналитику ресторанной сферы, проводить работу над улучшением сервиса, оптимизацией кухни, разумным применением маркетинговых стратегий. Сейчас я говорю о постоянных тренингах с персоналом, пересмотром стандартов чистоты и дизайна прилегающих территорий, решениях, связанных с интерьерными вопросами, ну и конечно в условиях жесткой конкуренции — ведении адекватной и соответствующей качеству ценовой политики", — говорит Игорь Савчук.