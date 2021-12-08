Ресторатор Ігор Савчук отримав престижну бізнес-премію

Нещодавно у Києві відбулась церемонія нагородження лауреатів престижної бізнес-премії "Cabinet Boss TOP 50". Її головна ціль — об'єднати бізнес-спільноту, засновників соціальних та громадських проектів, звернути увагу потенційних інвесторів на тих, для кого на першому щаблі побудови бізнесу стоїть здорова конкуренція та соціально відповідальний бізнес!

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Спеціальною премією "За вклад у розвиток національної кухні" нагородили українського ресторатора Ігоря Савчука в бізнес кейсі якого знаходяться такі ресторани, як: Флібустьєр, Karaoke HUB та ресторан-колиба "Село і Люди".

Особливу увагу пан Савчук приділяє саме українській традиційній кухні та популяризації старовинних українських рецептів! В меню його ресторану можна скуштувати страви зібрані майже з усієї України! А зважаючи на те, що ресторанний бізнес зараз переживає не легкі часи, Ігор Савчук адаптує власний бізнес під сучасні умови!

"В наш непростий час, коли бізнес перебуває у не простих умовах, викликаних світовою економічною кризою та пандемією, основні зусилля доводиться спрямовувати на постійну аналітику ресторанної сфери, проводити роботу над покращенням сервісу, оптимізацією кухні, розумним застосуванням маркетингових стратегій. Зараз я говорю про постійні тренінги з персоналом, перегляд стандартів чистоти і дизайну прилеглих територій, рішення, пов'язані з інтер'єрними питаннями, і в умовах жорсткої конкуренції — ведення адекватної і відповідної якості цінової політики", — говорить Ігор Савчук.