Парк на Жмаченка: для появления парка осталось определиться с его границами

У Церкви "Христианская надежда" есть все законные основания для строительства многофункционального комплекса (МФК) с учетом объектов социального назначения по адресу ул. Генерала Жмаченка, 20 в г. Киеве. Судебные органы в двух инстанциях своими решениями установили отсутствие каких-либо нарушений, которые повлекли бы за собой прекращение договора аренды Церковью. По заявлению Церкви "Христианская надежда", публично с этой информацией уже может ознакомиться каждый гражданин в Едином государственном реестре судебных решений об отмене решения Киевсовета № 455/9534.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Со своей стороны, местные жители и представители Общественной организации "Парк Жмаченка" не признают решения судебных органов и вопреки законодательству продолжают требовать лишить Церковь права аренды земельного участка. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы Киевского городского совета, на которой "Христианская надежда" представила предпроектные предложения будущего парка по ул. Генерала Жмаченка, 20.

"Уже не первый год местные жители и представители Общественной организации "Парк Жмаченка" выступают за сохранение парка по улице Генерала Жмаченка, 20. В ноябре текущего года мы озвучили, что готовы к компромиссу, готовы часть зеленых насаждений превратить в парк, а затем официально передать его городу после завершения строительства МФК. Но, к сожалению, только наблюдаем системные попытки нарушить законодательство со стороны профильных департаментов и управлений Киевского городского совета из-за злонамеренного давления на них указанных людей. Церковь официально уже заплатила более десяти миллионов гривен за пользование земельным участком, а теперь ее хотят лишить законных прав на ее аренду", – подчеркивает адвокат Церкви "Христианская надежда" Артем Никитин.

В частности, на заседании рабочей группы Киевсовета был представлен альтернативный проект землеустройства, согласно которому Церковь потеряет 3/4 арендованной территории, однако при действующем договоре аренды необходимо согласие землепользователя, поэтому документ не соответствует законодательству Украины. На территории земельного участка находится объект недвижимости, который принадлежит Церкви на праве собственности, однако решением Киевсовета вопрос пользования Церковью частной собственностью не рассматривается.

Напоминаем, Церковью "Христианская надежда" заключен договор аренды № 66-6-00197 от 22 октября 2004 года, который в настоящее время является действующим и не обжалован. Согласно законодательству, договор аренды действителен до момента, пока арендатор от него не откажется или он не будет признан расторгнутым в судебном порядке по основаниям, прямо предусмотренным в законе.

Такую же позицию занял Хозяйственный суд Киева и вынес соответствующее законное решение 28.04.2021, а впоследствии его поддержал Северный апелляционный хозяйственный суд в постановлении от 20.10.2021. Судебные органы в обоих случаях именем Украины вынесли решение о том, что никаких нарушений, которые могли бы повлечь за собой прекращение договора аренды, Церковь не совершала. Правовые позиции Киевсовета и Общественной организации "Парк Жмаченка" необоснованны и опровергаются имеющимися в деле материалами. Таким образом, решение Киевсовета №455/9534 от 24.09.2020 о разрыве договора аренды с Церковью "Христианская надежда" суд признал недействительным.

Несмотря на обострение ситуации о создании парка по ул. Генерала Жмаченка, 20, Церковь "Христианская надежда" надеется на достижение компромисса с местными жителями Днепровского района и Киевсоветом в рамках действующего законодательства на следующем заседании рабочей группы.