Парк на Жмаченка: залищилось визначитися з межами парку

Церква "Християнська надія" має всі законні підстави для зведення багатофункціонального комплексу (БФК) з урахуванням об’єктів соціального призначення за адресою вул. Генерала Жмаченко, 20 у м. Києві. Судові органи у двох інстанціях своїми рішеннями встановили відсутність жодних порушень, які б мали наслідком припинення договору оренди Церквою. За повідомленням Церкви "Християнська надія", публічно з цією інформацією вже може ознайомитись кожен громадянин у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо скасування рішення Київради № 455/9534.

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Зі свого боку громада та представники Громадської організації "Парк Жмаченко" не визнають рішення судових органів та всупереч законодавству продовжує вимагати позбавити Церкву права оренди земельної ділянки. Про це стало відомо під час засідання робочої групи Київської міської ради, на якій "Християнська надія" презентувала допроєктні пропозиції майбутнього парку по вул. Генерала Жмаченко, 20.

"Вже не перший рік громада та Громадська організація "Парк Жмаченко" виступає за збереження парку на вулиці Генерала Жмаченка, 20 у м. Києві. У листопаді місяці ми озвучили, що готові до компромісу, готові частину зелених насаджень перетворити у парк, а потім офіційно передати його місту після завершення будівництва БФК. Але, на жаль, лише спостерігаємо системні спроби порушити законодавство з боку профільних департаментів та управлінь Київської міської ради через зловмисний тиск на них громади. Церква офіційно вже сплатила більше десяти мільйонів гривень за користування земельною ділянкою, а тепер її хочуть позбавити законних прав на її користування", — підкреслює адвокат Церкви "Християнська надія" Артем Нікітін.

Зокрема, на засіданні робочої групи Київради було презентовано альтернативний проєкт землеустрою, згідно з яким Церква втратить 3/4 орендованої території, однак при чинному договорі оренди необхідна згода землекористувача, тому документ не відповідає законодавству України. На території земельної ділянки знаходиться об’єкт нерухомості, який належить Церкві на праві власності. Проте рішенням Київради, питання користування Церквою приватною власністю не розглядається.

Нагадуємо, Церквою "Християнська надія" укладено договір оренди № 66-6-00197 від 22 жовтня 2004 року, який є на теперішній час чинним і не оскаржений. Згідно з законодавством, договір оренди є дійсним до моменту, поки орендар від нього не відмовиться або він не буде визнаний розірваним в судовому порядку за підставами прямо передбаченими у законі.

Таку ж позицію зайняв Господарський суд м. Києва та виніс відповідне законне рішення 28.04.2021, а згодом його підтримав Північний апеляційний господарський суд у постанові від 20.10.2021. Судові органи в обох випадках іменем України винесли рішення, що жодних порушень, які б мали наслідком припинення договору оренди, Церква не здійснила. Правові позиції Київради та Громадської організації "Парк Жмаченко" є необґрунтованими та спростовуються наявними у справі матеріалами. Таким чином, рішення Київради № 455/9534 від 24.09.2020 щодо розриву договору оренди з церквою "Християнська надія" суд визнав недійсним.

Попри загострення ситуації з приводу створення парку по вул. Генерала Жмаченка, 20, Церква "Християнська надія" все ж сподівається на компроміс з місцевими жителями Дніпровського району та Київрадою в рамках чинного законодавства під час наступного засідання.