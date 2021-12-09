Аварийное состояние складов боеприпасов угрожает национальной безопасности, – совет общественного контроля НАБУ

Хранение военных боеприпасов на аварийных арсеналах, строительство которых заблокировано компаниями сиз орбиты застройщика М.Микитася, несет угрозу для национальной безопасностью Украины. Такое заявление сделал Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает ЦЕНЗОР.НЕТ.

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"Для страны, ведущей войну, иметь взрывы и пожары на военных складах неприемлемо. Склады не строятся! Боеприпасы хранятся неправильно. И это является прямой угрозой национальной безопасности Украины. Это коррупция и хищение там, где это может стоить государству жизни людей", – сказано в распространенном заявлении.

Также в нем изложены факты, которые ранее озвучивали ряд СМИ в своих расследованиях по строительству трех арсеналов в Калиновке, Богдановке и Цвитохе, которые Минобороны в 2018 году заказало у компаний "Северно-украинский строительный альянс" и "СК "УКРБУДМОНТАЖ".

В частности, как сообщалось в многочисленных расследованиях, компании из орбиты Микитася получили почти 1 млрд. гривен авансовых платежей. Но с октября 2019 прекратили строительные работы, а к уже выполненным у Минобороны были серьезные замечания. Поэтому военные обратились в суд, старые контракты разорвали и заключили договора с новыми подрядчиками.

Однако "СК "Укрстроймонтаж" и "Северо-украинский строительный альянс" фактически блокируют строительные работы на военных складах, подвергая всю страну опасности, сообщают журналисты.

В заявлении Совета общественного контроля НАБУ также отмечается, что Национальная полиция, ГБР и НАБУ открыли четыре уголовных производства по хищению средств на строительстве этих арсеналов.

Напомним, проблема с аварийными складами уже неоднократно поднималась в СМИ. В частности, в расследовании "Цензор.Нет" говорилось, что готовность первой очереди арсеналов составляет 10% в Калиновке и 11% в Богдановке, а подрядчики, связанные с Микитасем, не могут даже отчитаться о выполненных работах. Также эксперты обращали внимание на то, что украинские суды (в частности, Хозяйственный суд Киева) в прошлом подыгрывали скандальным застройщикам и принимали решения, которые ставят под угрозу обороноспособность государства и безопасность миллионов украинцев.

К примеру, судья Спичак заблокировал выполнение оборонного заказа по строительству арсеналов, а судья Привалов запретил Минобороны проводить тендеры для выбора новых подрядчиков, сообщают журналисты.

Судья Яковенко утвердил план санации "Северо-украинского строительного альянса", позволив не возвращать аванс, а строить склады еще 10 лет, утверждают журналисты.

Еще одна судья Данилова признала новые контракты военных недействительными и остановила строительство. После такого решения – подала в отставку, заявляют журналисты.

Сейчас судебные процессы продолжаются. По свидетельству СМИ, следующее заседание должно состояться 14 декабря – будут рассматривать апелляцию на решение судьи Даниловой. И интересно посмотреть, как поведет себя суд теперь, учитывая большой общественный резонанс по этой теме: примет справедливое решение или снова заблокирует строительство, создаст коллапс в системе оборонного заказа и подорвет обороноспособность государства, в то время как в стране уже не первый год идет война, говорят журналисты.