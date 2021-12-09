Аварійний стан складів боєприпасів загрожує національній безпеці, – рада громадського контролю НАБУ

Зберігання військових боєприпасів на аварійних арсеналах, будівництво яких заблоковано компаніями з орбіти забудовника М.Микитася, загрожує національній безпеці України. Таку заяву зробила Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, повідомляє ЦЕНЗОР.НЕТ.

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"Для країни, що веде війну, мати вибухи та пожежі на військових складах неприйнятно. Склади не будуються! Боєприпаси зберігаються у неналежний спосіб. І це є прямою загрозою національній безпеці України. Це є корупцією та розкраданням там, де це може вартувати державі життів людей", – сказано в поширеній заяві.

Також у ній викладені факти, які раніше озвучували низка ЗМІ у своїх розслідуваннях щодо будівництва трьох арсеналів у Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які Міноборони у 2018 році замовило у компаній "Північно-Український Будівельний Альянс" і "БК "УКРБУДМОНТАЖ".

Зокрема, як повідомлялося у численних розслідуваннях, компанії з орбіти Микитася отримали майже 1 млрд. гривень авансових платежів. Але з жовтня 2019 року припинили будівельні роботи, а до вже виконаних у Міноборони були серйозні зауваження. Тож військові звернулися до суду, старі контракти розірвали і заключили договори з новими підрядниками.

Однак "БК "Укрбудмонтаж" та "Північно-Український Будівельний Альянс" фактично блокують будівельні роботи на військових складах, наражаючи всю країну на небезпеку.

У заяві Ради громадського контролю НАБУ також зазначається, що Національна поліція, ДБР та НАБУ відкрили чотири кримінальні провадження щодо розкрадання коштів на будівництві цих арсеналів.

Нагадаємо, проблема з аварійними арсеналами вже неодноразово підіймалася у ЗМІ. Зокрема, у розслідуванні "Цензор.Нет" йшлося, що готовність першої черги арсеналів становить 10% у Калинівці і 11% в Богданівці, а підрядники, пов’язані з Микитасем, не можуть навіть відзвітувати про виконані роботи. Також експерти звертали увагу на те, що українські суди (зокрема, Господарський суд Києва) в минулому підігрували скандальним компаніям і приймали рішення, які ставлять під загрозу обороноздатність держави та безпеку мільйонів українців.

Наприклад, суддя Спічак заблокував виконання оборонного замовлення з будівництва арсеналів, а суддя Привалов заборонив Міноборони проводити тендери для вибору нових підрядників, повідомляють журналісти.

А суддя Яковенко затвердив план санації "ПУБА", дозволивши не повертати аванс, а будувати склади ще 10 років, стверджують журналісти.

Ще одна суддя Данилова визнала нові контракти військових недійсними та зупинила будівництво. Після такого рішення – подала у відставку, заявляють журналісти.

Наразі судові процеси ще тривають. За свідченням ЗМІ, наступне засідання має відбутися 14 грудня – будуть розглядати апеляцію на рішення судді Динилової. І цікаво подивитись, як поведе себе суд тепер, враховуючи великий суспільний резонанс щодо цієї теми – прийме справедливе рішення чи знову заблокує будівництво, створить колапс в системі оборонного замовлення та підірве обороноздатність держави, в той час як в країні уже не перший рік іде війна, говорять журналісти.