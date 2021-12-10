Праздник BULGARI в Киеве

Второе новоселье на Бассейной в лучших римских традициях и ретроспектива ювелирно-часового искусства SERPENTI METAMORPHOSIS

В преддверии Рождества ювелиры Bulgari устроили в Киеве поистине римское торжество. Открытие своего обновленного бутика они отпраздновали вернисажем, пригласив гостей на ретроспективную экспозицию Serpenti Metamorphosis. Преображения прекрасной змейки Serpenti – главного символа Дома – предлагает проследить богатая ретроспектива из его архивов — от 1940х годов до новейших шедевров высокого ювелирного и часового искусства.

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Адрес Bulgari в Киеве остался прежним — в историческом районе на ул. Бассейная 6 ("Мандарин Плаза"). Бутик располагается здесь с 2018 года, только теперь увеличился без малого вдвое (до 74 м2), и его интерьеры блистательно преобразились согласно концепции, созданной для Bulgari знаменитым архитекором Питером Марино.

BULGARI – это, конечно, всегда Рим. Его архитектура – неиссякаемый источник вдохновения для ювелирного дома. Прежде всего, Пантеон — символ Вечного города вот уже больше двух тысяч лет. Заимствованный у него напольный узор из чередующихся кругов и квадратов стал связующим мотивом в интерьерах бутиков Bulgari. Как и другой код Пантеона — восьмиконечная звезда, украшающая порог главного бутика на Via dei Condotti. Этот универсальный знак гармонии и космического порядка, согласно легенде, также гласит: "Roma Caput Mundi" — "Все дороги ведут в Рим".

Пространство бутика всячески напоминает об историческом здании римского флагмана. Интерьер оформлен в присущем Bulgari духе — баланс античного и современного, традиции и новаторства. Здесь и там отсылки к лучшему в итальянском дизайне 1930-ых, 50-ых и 60-х годов. Красивые формы, смелые комбинации цветов и материалов, искусное ремесленное мастерство – все это складывается в одну тщательно выверенную тему. Дань сегодняшней реальности – использование энергосберегающих и других экологичных технологий.

В бутике будут предлагаться ювелирные украшения, часы и аксессуары всех главных коллекций — Serpenti, Divas' Dream, B.Zero1, Bulgari Bulgari, Octo, Lvcea, — а также и уникальные произведения высокого ювелирного искусства. Целый ряд изделий будет представлен на эксклюзивной основе. Заметим,что в Киеве "змеиная коллекция" Bulgari была и есть явный фаворит.

"Элизабет Тэйлор, Анна Маньяни, Леди Гага, Зендайя…" — тут и там слышались у выставочных витрин дорогие Bulgari имена. "Кабошоны, тубогас, монете, сверхтонкие калибры" — звучали кодовые слова, обозначающие культовые черты искусного ремесла Bulgari. Уникальные экспонаты своим видом нашептывали легенду о Клеопатре, в то время как приглашенные журналисты, знаменитости, блогеры, клиенты с трепетом открывали для себя неизведанные главы истории Bulgari.

Открывшаяся сегодня выставка гостит в Киеве до 13 декабря и будет принимать посетителей ежедневно по записи в специально выстроенном пространстве в холле "Мандарин Плаза".

Открываясь под новогодние праздники, бутик приглашает совершить путешествие в сияющий волшебный мир BVLGARI.

Вечный город никогда не выходит из моды.

ТЦ Мандарин Плаза, ул Бассейная 6

+380978684979

https://www.bulgari.com/it-it/

https://instagram.com/eyes_on_bvlgari