Заправки с некачественным бензином платят меньше всего налогов – СМИ

Сети заправок, торгующие бензином, не отвечающим требованиям стандартов находятся в нижних строчках рейтинга налогоплательщиков. Речь идет о сетях: Мotto, SUNOIL, "Укрпетроль", "Брент Ойл", Avantage 7 и БРСМ. Об этом стало известно из статьи на сайте Зеркало недели.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В рейтинге уплаты налогов сетями АЗС за 9 месяцев 2021 года отмечается, что нижние строчки занимают "субъекты, часто торгующие непонятным топливом по минимальным ценам".

"Cогласно данным Государственной экологической инспекции, в сетях Мotto, SUNOIL, "Укрпетроль" и "Брент Ойл" были зафиксированы нефтепродукты, не отвечающие требованиям стандартов. Ранее эти же сети вместе с БРСМ отличились в исследованиях бензинов А-92, А-95 и ДТ, проведенные Институтом потребительских экспертиз весной и летом 2021 года", — сообщается в статье.

Также, что касается сети БРСМ-нафта, то ее показатель уплаты налогов вырос, по сравнению с первой половиной 2021 года, однако он все равно в разы ниже, чем у аналогичных по размерам сетям АЗС.

"В центре внимания БРСМ – рост "литровой" нагрузки вдвое с 16 до 31 коп./л. Похвально, но это вдвое ниже, чем у "Привата" и в четыре раза, чем у ОККО. Но давайте все же поддержим компанию Андрея Бибы: если БРСМ сохранит 9-месячный темп до конца года, то заплатит налогов вдвое больше, чем в 2020 году. Что разбудило совесть, регулярные обыски фискалов с арестами имущества или общественное порицание, неизвестно, да и не столь важно", — отмечается в материале.

В свою очередь, авторы статьи дают рецепт как увеличить налоговые поступления в бюджет от сетей заправок.

"Необходимо не только более пристальное внимание налоговиков к кассовой дисциплине, но и ликвидация нелегальных объемов топлива, которые зачастую реализуются "мимо кассы". Это в первую очередь остановка работы мини-НПЗ и барьеры на пути импортных топливных компонентов",- резюмирует автор.